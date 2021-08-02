لديه عرضان.. ناصر ماهر يدرس الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

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كشف مصدر عن أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي استقر على الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

وقال المصدر إن ناصر ماهر الذي عاد لتوه مع بعثة المنتخب الأولمبي من طوكيو يعاني من عدم المشاركة أساسياً مع الأهلي ولديه عرضان أحدهما من بيراميدز والآخر من سموحة.

وأضاف أن ناصر ماهر استقر فعلياً على الرحيل وسوف يطالب به مسئولي الأهلي رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا، الثلاثاء؛ استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.‏

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، وهي مؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة، وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، كان آخرها مباراة أسوان الأسبوع الماضي، وحقق الفوز فيها بنتيجة 3-1 ‏ليرفع رصيده إلى 58 نقطة.‏