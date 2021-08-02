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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للاطمئنان على حالتهم.. مسحة طبية لجميع لاعبي الأهلي غدا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق سوف يجري مسحة طبية غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين.

 

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية في منتصف الملعب ثم تقسيمة بطول الملعب للتركيز على الجوانب الفنية والخططية.‎

 

 

كان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري.‏

 

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.‏

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، وهي مؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة، وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، كان آخرها مباراة أسوان الأسبوع الماضي، وحقق الفوز فيها بنتيجة 3-1 ‏ليرفع رصيده إلى 58 نقطة.‏ 

ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة.

أحمد أبو عبلة بطولة الدوري وادي دجلة استاد الأهلي we السلام محمد شريف

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