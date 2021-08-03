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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يوجه بتحويل محطة تموين السيارات بهضبة أم السيد لمركز خدمات متكامل

صدى البلد

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، محطة تموين السيارات بهضبة أم السيد في شرم الشيخ، وهي المحطة الثالثة الجاري تحويلها لتموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وشدد المحافظ خلال الجولة على تحويلها إلى محطة خدمات متكاملة؛ للتيسير على المواطنين، وإضافة منتج بنزين 95، وكذلك إضافة الغاز الطبيعي، فضلا عن مركز خدمة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وشحن المركبات بالطاقة الكهربائية.

وتشمل أعمال تطوير المحطة، تغيير البلاطات الخرسانية بالكامل، إضافة وسائل دفع حديثة، استبدال خزانات المنتجات البترولية بالكامل بخزانات حديثة مكونة من عدة طبقات؛ للحماية من الصدأ والتسريب، بتكلفة تقديرية 8 ملايين جنيه.

وشدد المحافظ على الانتهاء من جميع الأعمال في خلال 45 يوما، والافتتاح في احتفالات نصر أكتوبر المجيدة .

وأكد فودة أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، للحفاظ على البيئة وإنشاء محطات غاز طبيعي لتحويل السيارات للعمل بالغاز بديلًا عن الوقود، مما يساعد علي تقليل نسبة استهلاك البنزين.

محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة السوق القديم بشرم الشيخ ويشدد علي أعمال الصيانة الدورية والتطوير والتجميل

وفي سياق متصل تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال الصيانة الدورية للمساحات الخضراء ومسجد الصحابة وأعمال الإنارة، والاستمرار في أعمال التطوير للسوق القديم؛ باعتباره مزارا حيويا ومدرجا بجميع البرامج السياحية للزائرين للمدينة الساحرة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي الجهاز التنفيذي، ومدير المرور بالمحافظة.

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فودة

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اللواء خالد فودة محطة وقود الهضبة تموين

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