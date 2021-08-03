على طريقة موانا| جلسة تصوير لـ محمد ثروت وزوجته.. شاهد

نشر الفنان محمد ثروت، عدة صور، من جلسة تصوير له، مع زوجته، على طريقة كارتون “ديزني” الشهير “موانا”، وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد ثروت على الصور “عائلة ماوي وموانا.. الهيافة فينا بس ربنا اللي هادينا”.

و أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، منذ ساعات، وهي الابنة الأنثى الأولى له، حيث أن لديه طفل اسمه “سليم”.

ونشر محمد ثروت صورة له من داخل المستشفى وعلق عليها:" الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته بنوته.. وصلت أميرة عائلة ثروت ..دهب.. ربنا يحفظها و يحميها".

ووجه محمد ثروت رسالة إلى زوجته قائلا:" بحبك يا منى عمري، شكرا إنك فرحتيني فرحه مخلياني مصدوم لحد دلوقتي إني عندي بنوته زي القمر زي أمها، ربنا يقومك بالسلامة يا أغلى ما في حياتي يا أم سليم ودهب".