عمرو أديب يتصدر تريند جوجل بسبب محمد رمضان

تصدر الإعلامي عمرو أديب، مؤشرات البحث على موقع جوجل تريند؛ بسبب تغريمه 10 آلاف جنيه، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضده.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، أعلنت عن تغريم الإعلامي عمرو أديب، مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي الشهير.

وكان المحامي أحمد الجندي، موكلًا، عن الفنان محمد رمضان، تقدم بدعوى، ضد الإعلامي عمرو عبد الحي أديب، وشهرته “عمرو أديب”، بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويضا ماليا 100 ألف جنيه.

وعلى صعيد متصل، جاء في الدعوى التي أقامها محمد رمضان، أن الإعلامي عمرو أديب، "استغل وظيفته كإعلامي، وخالف ميثاق العمل؛ فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا، وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية".

وبحسب الدعوى فـ"إنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته، في أن الطالب "لم يتربى"، قائلا له: "لو محدش رباك؛ أنا هربيك".

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف، مستغلا منصة الإعلام، للتشهير العلني، وتهديد الطالب “المدعي بالحق المدني”، على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ، وذلك عبر قناة "mbc".

توقف برنامج عمرو أديب

أعلن عمرو أديب، عن توقف برنامجه "الحكاية" المذاع على "MBC مصر" الفضائية، 11 شهرًا من إذاعة البرنامج المتواصلة.

وأوضح "أديب"، أن الانقطاع سيكون لمدة شهر واحد فقط، على أن يعود بموسم جديد، بداية من شهر سبتمبر، كما وجه الشكر لكل العاملين معه في البرنامج طوال الـ 11 شهرًا الماضية.

وقال "أديب" إن الجميع يحتاج لإجازة صيفية طوال شهر أغسطس؛ من أجل الراحة والاستمتاع بأوقاتهم مع العائلة، كذلك أيضًا من أجل التفكير في أفكار جديدة للبرنامج.