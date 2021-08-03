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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقيقة حصر حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة.. الجامعات تجيب

صدى البلد

أكد مصدر بالمجلس الاعلى للجامعات، إنه هناك توجيه من وزارة التعليم العالي للجامعات بشأن حصر حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة، وذلك هدفه ان يتم الاستعانة بهم في تقدم حلول  ومقترحات لعدد من المشكلات التي تواجهها الدولة.

وأضاف "المصدر" أن نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا استجابوا لتوجيهات الوزارة قاموا بحصر حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة منذ أن تم صدور التوجيهات.

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وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ، تداول كبير من رواد هذه الموقع لخطاب موجه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يطالب بحصر حاملي الشهادات العلمية البحثية ماجستير ودكتوراه والذي لم تؤكد الوزارة صحته حتى الأن ، والذي جاء كالتالي: "في إطار حرص الدولة على إنشاء قاعدة بيانات تضم الشباب الحاصلين على درجات جامعية عليا ماجستير و دكتوراة خلال السنوات العشرة الأخيرة وذلك لبحث كيفية الاستفادة منهم في مختلف مواقع العمل مستقبلا ".

المستند المتداول بشأن حصر حاملي شهادات الماجستير والدكتوراة
البحث العلمي وزارة التعليم العالى المجلس الاعلى للجامعات مواقع التواصل الاجتماعي الماجستير والدكتوراه وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي

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