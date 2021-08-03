تعطي نوعا من الرقي.. مصممة أزياء تكشف مميزات الملابس الواسعة

قالت أسما يوسف، مصممة الأزياء، إنها بدأت التصميم منذ 6 سنوات، منذ أن كانت في الفرقة الأولى في الجامعة، لافتة إلى أنها كانت تقوم بتقليد التصاميم العالمية، وبعد ذلك قامت بفتح محل، ومن ثم فتحت مصنعا وأجرت الكثير من التصاميم.

ولفتت مصممة الأزياء، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إلى أن لديها الكثير من التصاميم التي تحتوي على ألوان كثيرة، كما أنها تحب القماش غير الشفاف، والذي لا يحرر، لكي يتم ارتداء الملابس بسهولة.



وأشارت مصممة الأزياء، إلى أن الملابس الواسعة تعطي نوعا من الرقي، موضحًا أن هناك بعض الألوان تليق على كل شخص، معقبة: "في ألوان بيكون عليها أعلى مبيعات رغم أننا أكون مش شايفها عليا".