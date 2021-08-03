محافظ بني سويف يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بمركز ناصر

محافظ بني سويف يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مركز ناصر

صرح الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف بأنه سيتم تنفيذ أكثر من 1600 مشروعاً في 66 قرية وتوابعهم بمركزي ناصر وببا ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،بتكلفة تتجاوز الـ 12 مليار جنيه.

حيث يمثل ذلك دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص وبقرى الريف المصري بصفة عامة،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يحظى بمتابعة ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال لقائه"اليوم"بعدد من القيادات الطبيعية والمواطنين بمركز ناصر،والذي عقد بالوحدة المحلية لقرية بني عدي، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة ،وأعضاء مجلس النواب(النائب عبد الحكيم مسعود،النائبة سهام بشاي،النائب محمد سيد جنيدي)،والنائب نبيل ثروت عضو مجلس الشيوخ ،والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ،الأستاذ على يوسف رئيس المدينة،المهندس محمد ياسين مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ،الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ومنسقى مؤسسة حياة كريمة وبعض شباب تأهيل وتمكين.

وأشار المحافظ في مستهل كلمته إلى الجولة الميدانية التي أجراها "اليوم"لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز ناصر،والتي شملت تفقد أعمال توسعة مدرسة بني عدى المجمعة"1"،ضمن 13 مشروعا يتم تنفيذه في قطاع التعليم بمركز ناصر،بالإضافة إلى تفقد سير العمل في المجمع الخدمي ببني عدي ضمن 6 مجمعات جار إنشاؤها بقرى(الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، دلاص)،لتقدم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة هدف توفير الوقت والجهد للمواطنين ،بخلاف متابعة سير العمل في في مبادرة "مستقبلك مهنتك"من خلال سيارة متنقلة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل ،والتي يتم التقديم فيها عن طريق التسجيل من خلال موقع وزارة القوة العاملة.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر وعددها 20 قرية ، وتم الانتهاء من 10 مشروعات وجاري العمل في 57 مشروعاً ،حيث يبلغ إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها أكثر من 400 مشروعاً،منها 13 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي،و6 مجمعات خدمية،و9 مشروعات في قطاع مياه الشرب،و13 مشروعاً في قطاع التعليم،و14 مشروعاً في قطاع الري،مشيراً إلى الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية وفي ظل متابعة مستمرة لسير العمل على مختلف المستويات من المحافظ والنواب والتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات ومنسقى مؤسسة حياة كريمة.

وجدد المحافظ دعوته للقيادات الطبيعية والشباب بأهمية توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة ،خاصة المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير مسبوق في مستوى جودة المرافق والخدمات،مؤكداً على أن المشروع هو الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى،وهو مايجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

وفي ختام اللقاء كرم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم نائب رئيس مركز ومدينة ناصر عادل أحمد عوض الله لبلوغه سن الإحالة للمعاش، حيث سلمه شهادة تقديرا ، متمنيا له التوفيق في حياته العملية الجديدة .