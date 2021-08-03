في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة غذائية على أرض مدينة السادات بمحافظة المنوفية وهي "سايلو فودز silo foods".

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وتقع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة على مساحة 135 فدانا، تشمل مرحلتين، المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتشتمل على مصنع لإنتاج البسكويت، ملحق به 2 مخزن، ومطحن ملحق به 14 صومعة، ومصنع مكرونة 5 خط، ومصنع المخبوزات 5 خط، ومنظومة الطباعة وساحة لانتظار الشاحنات، ومحطة معالجة صرف صناعي ومحطة تنقية مياه، ومحطة تكييف مركزي، ومسجد ومبنى إداري وفندق لإقامة المستثمرين والأجانب و8 مبانٍ لإقامة العاملين.

منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

وتتنج المدينة منتجات مصنع البسكويت في سايلو فودز ومنها: بسكويت BOO وهو بسكويت مقرمش بالكريمة، وبسكويت يو يوز بسكويت ويفر بكريمة الفانيليا، وبسكويت تومور وهو بسكويت عالي الجودة.



كما تضم مصنع مكرونة، ويضم منتجات مكرونة بساطة وهي مكرونة مصرية بقمح مصرى عالي الجودة، ومكرونة وصفة وهي مكرونة بمختلف الأنواع، ومكرونة باليرمو وهي مكرونة على الطراز الإيطالي، وشعرية سريعة التحضير نودلز تحمل اسم كيرلز.



وتشمل منتجات مصنع المخبوزات ٤٠ منتجا كمرحلة أولى يجرى تصنيعها داخل المصنع، كما يضم المصنع خطي إنتاج أحدهما للمخبوزات العربية والآخر للمخبوزات الأوروبية.

كما يضم المصنع إنتاج عيش شامي وعيش لبناني وعيش ماوى وكيزر وتوست.



وقال اللواء وليد أبو المجد مدير مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، إن مجمع المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” العملاق بالسادات يضم عشرة مصانع مختلفة، بإجمالى طاقة 470 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية تصل إلى 40 منتجا، بالإضافة إلى المبانى والمنشآت.



وأضاف أبو المجد، أنه تم تجهيز هذه المصانع بـ 10 معامل تحاليل للبحوث والتطوير تعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى قطاع النقل والحركة.

وأشار إلى أن هذا بخلاف المبانى الإدارية، وتضم فندق الاقامة والمعيشة والمخازن ومجمع الخدمات للعاملين، ويتم اتباع جميع معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية.



وتابع اللواء وليد أبو المجد مدير مشروعات الخدمة الوطنية، أنه تم إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات الجهاز بالتعاون مع إحدى الشركات العربية والأوروبية، وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة فى قطاع خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير العلمية فى هذا المجال.



وأكد أن مجمع “سايلو فودز” أتاح حتى الآن أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمختلف التخصصات طبقاً للتأهيل العلمى.



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