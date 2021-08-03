عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

صدى البلد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة غذائية على أرض مدينة السادات بمحافظة المنوفية وهي "سايلو فودز silo foods".

شاهد الفيديو:


وتقع المدينة الصناعية الغذائية الجديدة على مساحة 135 فدانا، تشمل مرحلتين، المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%، وتشتمل على مصنع لإنتاج البسكويت، ملحق به 2 مخزن، ومطحن ملحق به 14 صومعة، ومصنع مكرونة 5 خط، ومصنع المخبوزات 5 خط، ومنظومة الطباعة وساحة لانتظار الشاحنات، ومحطة معالجة صرف صناعي ومحطة تنقية مياه، ومحطة تكييف مركزي، ومسجد ومبنى إداري وفندق لإقامة المستثمرين والأجانب و8 مبانٍ لإقامة العاملين.

منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

وتتنج المدينة منتجات مصنع البسكويت في سايلو فودز ومنها: بسكويت BOO وهو بسكويت مقرمش بالكريمة، وبسكويت يو يوز بسكويت ويفر بكريمة الفانيليا، وبسكويت تومور وهو بسكويت عالي الجودة.


كما تضم مصنع مكرونة، ويضم منتجات مكرونة بساطة وهي مكرونة مصرية بقمح مصرى عالي الجودة، ومكرونة وصفة وهي مكرونة بمختلف الأنواع، ومكرونة باليرمو وهي مكرونة على الطراز الإيطالي، وشعرية سريعة التحضير نودلز تحمل اسم كيرلز.


وتشمل منتجات مصنع المخبوزات ٤٠ منتجا كمرحلة أولى يجرى تصنيعها داخل المصنع، كما يضم المصنع خطي إنتاج أحدهما للمخبوزات العربية والآخر للمخبوزات الأوروبية.
كما يضم المصنع إنتاج عيش شامي وعيش لبناني وعيش ماوى وكيزر وتوست.


وقال اللواء وليد أبو المجد مدير مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، إن مجمع المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” العملاق بالسادات يضم عشرة مصانع مختلفة، بإجمالى طاقة 470 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية تصل إلى 40 منتجا، بالإضافة إلى المبانى والمنشآت.


وأضاف أبو المجد، أنه تم تجهيز هذه المصانع  بـ 10 معامل تحاليل للبحوث والتطوير تعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى قطاع النقل والحركة.
وأشار إلى أن هذا بخلاف المبانى الإدارية، وتضم فندق الاقامة والمعيشة والمخازن ومجمع الخدمات للعاملين، ويتم اتباع جميع معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية.


وتابع اللواء وليد أبو المجد مدير مشروعات الخدمة الوطنية، أنه تم إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات الجهاز بالتعاون مع إحدى الشركات العربية والأوروبية، وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة فى قطاع خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير العلمية فى هذا المجال.


وأكد أن مجمع “سايلو فودز” أتاح حتى الآن أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمختلف التخصصات طبقاً للتأهيل العلمى.


ولمزيد من التفاصيل حول التعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة، شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

موضوعات متعلقة

دجاج يزيد الروحانيات.. انسحاب عمرو خالد على الهواء لشعوره بالحرج ..فيديوجراف

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: الرئيس عمل على انشاء حياة كريمة للمواطن وتوفير السلع بأسعار مخفضة

رئيس الجزائر يقيل مسئولاً أمنياً كبيراً

القومي للسكان: هناك ارتباط بين الزيادة السكانية والمشاكل الصحية للأطفال|فيديو

اعتقالات ومجازر جماعية.. مليشيات أبي أحمد تلقي جثث أهالي تيجراي في النهر

بايدن يطالب حاكم نيويورك بالاستقالة من منصبه بعد ارتكابه جرائم تحرش

نائب محافظ القاهرة: إزالة 1250 عقارا ونقل 4050 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نقيب الفلاحين: نستورد سنويا نحو 12 مليون طن من الأقماح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

فيديوجراف.. هولوجرام العملات البلاستيكية تثير جدلا واسعا.. ما سرها؟

فيديوجراف.. قصة استهداف ناقلة إسرائيلية في بحر العرب.. تسلسل زمني

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ