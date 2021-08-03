كفر الشيخ خلال 24 ساعة.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية.. و«مستقبل وطن» يوزع 500 كرتونة مواد غذائية

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأحداث والفعاليات المهمة، على مدار الـ 24 ساعة، ونتناول خلال هذه النشرة إطلالة سريعة على أهم وآخر الأخبار ، التي نُشرت عبر موقع«صدى البلد» الإخباري.



«مستقبل وطن» يوزع 500 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في كفر الشيخ

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ 500 كرتونة مواد غذائية على المواطنين بمدينة كفر الشيخ ضمن مبادرة «حياة كريمة» وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر أمين تنظيم الحزب بمحافظة كفر الشيخ، قمنا بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية بمنطقة السلخانة بمدينة كفر الشيخ أمس واليوم لتوفير حياة أفضل للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لشعب عظيم موضحا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع كميات أخرى من كراتين المواد الغذائية بعدد من قرى مراكز المحافظة لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

نجحت حملتا مجلس مدينة الحامول وفوه بمحافظة كفر الشيخ من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية

تمكنت الحملة بالحامول بإشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول من غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية بمدينة الحامول والتحفظ على بعض الأثاث المستخدم في تلك المراكز والسناتر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على استمرار الحملات على الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى.

كما تمكنت الحملة بفوه بإشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق 3 من مراكز الدروس الخصوصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فحص وتقديم خدمات طبية ل 122 ألفاً و757 سيدة ضمن مبادرتين رئاسيتين بكفر الشيخ



تشهد الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية تقديم العديد من الخدمات الطبية ضمن المبادرات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظا على صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والتي استفادت منها منذ بدء المبادرتين 122 ألفاً و757 سيدة ضمن مبادرتين بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.



تمكنت مديرية الصحة بكفر الشيخ من فحص 4661 سيدة ضمن الخدمات المقدمة لدعم صحة المرأة من خلال فرق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي، وإجمالي ما تم فحصه منذ بدء المبادرة 82 ألفاً و 251 سيدة.



وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قدمت الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 41 ألف سيدة حامل، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية أول شهر نوفمبر الماضي.



وأوضحت وكيلة الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية ل 41 ألفاً 507 سيدات حوامل بمحافظة كفر الشيخ حتى الآن، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالي من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض.



وقالت سلام، الحملة تستهدف، السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر على صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، مضيفة إلى أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيرة إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.



وأضافت سلام بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي للحامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى المحافظة بالفئة العمرية فوق 18 عاماً، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من" أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات "، وعددهم 118 فرقة طبية موزعين على 11 إدارة صحية.