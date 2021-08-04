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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| البحث العلمي وبينار الملكية الفكرية ودورات الألعاب الأوليمبية 8 أغسطس .. انتهاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين غدًا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


اليوم .. جامعة حلوان تعقد دورة حول التدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئلة

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بـ جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين أون لاين، وذلك ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز.


البحث العلمي تعقد وبينار الملكية الفكرية ودورات الألعاب الأوليمبية.. 8 أغسطس

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة الأجواء الرياضية التي يعيشها العالم في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"، عن دعوة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور وبينار بعنوان "الملكية الفكرية ودورات الألعاب الأوليمبية" يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 من الساعة 11 صباحًا وحتى 12.30 ظهرًا عبر المنصة زووم. سوف يلقي هذا الوبينار الضوء على الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في الرياضة بشكل عام ودورة الألعاب الأوليمبية بشكل خاص.


كلية الآداب تطرح الانشطة الطلابية اونلاين على الصفحة الرسميه

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن استمرار الأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الصيفية .


التعليم : انتهاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدارس المتفوقين .. غدًا

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا سوف ينهون امتحانات الثانوية العامة الخاصة بهم غدا الخميس  الموافق 5 أغسطس 2021 .


مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم محاضرة تعريفية بكلية الاداب..اليوم

يسعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس  تنظيم وإقامة محاضرة تعريفية يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021 الساعة 12 – 2 ظهرا بقاعة 120 بكلية الآداب بالجامعة


جامعة حلوان تتابع الدورات التدريبية الصيفية بالتربية فنية

تنظم كلية التربية الفنية مجموعة من الدورات التدريبية والورش الفنية الصيفية للشباب والطلائع، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة القاهرة اخبار التعليم الثانوية العامة البحث العلمي الانشطة الطلابية الدورات التدريبية جامعة حلوان

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