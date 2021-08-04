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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بتكلفة 3 ملايين دولار.. تفاصيل حقن أول حالة لضمور العضلات بمعهد ناصر

ضمور العضلات
ضمور العضلات

كشف الدكتور هاني طاهر استشاري المخ والأعصاب في معهد ناصر وعضو اللجنة العلمية لمرض ضمور العضلات ، تفاصيل حقن أول حالة لضمور العضلات بمعهد ناصر بتكلفة 3 ملايين دولار.


وقال هاني طاهر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إن ما حدث هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي بعلاج أطفال ضمور العضلات الشوكي، مضيفًا أن الجرعة الواحدة تكلف من 2 إلى 3 ملايين دولار وتلقتها ليال أحمد العزب وهى حالة مصابة بضمور العضلات من محافظة دمياط.
 

وتابع الدكتور هاني طاهر استشاري المخ والأعصاب في معهد ناصر وعضو اللجنة العلمية لمرض ضمور العضلات ، أن هناك تنسيقاً بين وزارة الصحة والشركة المصنعة للعلاج الجيني لتوفير العلاج والتعاقد على الكميات المطلوبة لباقي الحالات، وبدأنا اليوم في حقن أول طفل وسيتم حقن حالات أخرى اليوم الأربعاء في معهد ناصر".
 

وأكمل الدكتور هاني طاهر استشاري المخ والأعصاب في معهد ناصر وعضو اللجنة العلمية لمرض ضمور العضلات ، أن مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) مرض وراثي، يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية.
 

فيما قالت الدكتورة هبة حسني عضو اللجنة العلمية لضمور العضلات بوزارة الصحة،  تعليقا على بدء  حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الجيني في معهد ناصر، إن ما حدث هو تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي بعلاج أطفال ضمور العضلات الشوكي .


وأضافت هبة حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، : "  تم تشكيل لجنة  عليا لـ ضمور العضلات الشوكي تضم خبراء في طب الأعصاب والعلاج الطبيعي والتغذية وهذه اللجنة كانت تقوم بفحص من تنطبق عليه شروط الحقن بالعلاج الجيني لعلاج ضمور العضلات الشوكي ".

 

وتابعت هبة حسني :"  تنسيق بين وزارة الصحة والشركة المصنعة للعلاج الجيني لتوفير العلاج والتعاقد على الكميات المطلوبة لباقي الحالات، وبدأنا أمس الثلاثاء في حقن اول طفل وسيتم حقن حالات أخرى اليوم الأربعاء في معهد ناصر".

 

توفير العلاج الجيني لمصابي ضمور العضلات الشوكي 
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الجيني، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي
 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفة أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الچيني.

 

وأشار مجاهد إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل ٤٨ ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت (صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

 

ولفت مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.

هاني طاهر معهد ناصر ضمور العضلات

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