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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيارة مصرية للكشف عن المفرقعات.. المخترع الصغير يبهر رامي رضوان على الهواء

المخترع الصغير يبهر
المخترع الصغير يبهر رامي رضوان

أجرى الطالب محمود أسامة «المخترع الصغير» تجربة، لاختراعه، على الهواء، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء DMC»، حيث قدم مجموعة من اختراعاته، وهما: «فانوس متكلم» و«سيارة تعمل بالموبايل».

واندهش الإعلامي رامي رضوان باختراعات الطالب محمود أسامة، قائلا: «طيب استنى يا محمود أكيد أنت محفظهم الكلام ده، كلمهم عن تاريخ النهاردة، الساعة كام دلوقتي، ودرجة الحرارة إيه، مرددا: اللهم صل على النبي، ما شاء الله، أنت ممتاز يا محمود، شيء مبهر».

وقال الطالب محمود أسامة، إن السيارة موصلة بـ 2 لوحة تحكم «ريموت»، ويمكن تزويد وخفض سرعتها، حسب الاستخدام، مضيفا أنه يمكن استخدامها في الكشف عن المتفجرات، ومجال المفرقعات بشكل عام.

دور التعليم الفني في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد

كشف الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، دور التعليم الفني في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.

وأكد «عمرو بصيلة»  أن المدارس التكنولوجية هدفها الأساسي تلبية احتياجات سوق العمل طبقا لمتطلبات المؤسسات الوطنية، ومساعدة الطلاب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه.

وأوضح «عمرو بصيلة» أنه يتم عمل مجموعة من الاختبارات للطلاب، وبعدها تأهلهم للمهن المناسبة، فضلا عن تنمية المهارات والقدرات النفسية ونوعية المهن، مؤكدا أن أصبح لدينا 26 مدرسة شاملة كافة التخصصات.

وأشار «عمرو بصيلة» إلى أن لديهم برتوكول كامل في عملية تشغيل لمدرسة ظهر في محافظة بورسعيد وهي الاولى في منطقة قناة السويس، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.

الطالب محمود أسامة رامي رضوان مساء dmc المخترع الصغير سيارة تعمل بالموبايل فانوس متكلم

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