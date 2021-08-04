عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى ميلاد بهيجة حافظ.. بنت الذوات أخذت البطولة من أمينة رزق

بهيجة حافظ
بهيجة حافظ

يحل اليوم الأربعاء 4 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة بهيجة حافظ ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1908، ورحلت في 13 ديسمبر عام 1983، عن عمر يناهز 75 سنة. 
 

txt

منمتش بقالي يومين.. ابنة سعيد صالح تشيد بمظاهرة حب والدها في ذكرى وفاته

txt

في ذكرى ميلادهما.. هل ألتقى دنجوان السينما بـ مديحة كامل من قبل ؟

حياة بهيجة حافظ

اسمها بالكامل هو بهيجة إسماعيل محمد حافظ، ولدت في مدينة الإسكندرية، وهي ابنة إسماعيل محمد حافظ باشا - ناظر الخاصة السلطانية (أحد الجهات المعاونة في الحكم آنذاك) فى عهد السلطان حسين كامل - فكانت عائلتها من طبقة الأعيان والحكام، ومن بين أفراد عائلتها أيضًا رئيس وراء مصر في عهد الملك فؤاد إسماعيل صدقى. 

رغم أن والد بهيجة حافظ كان أحد رجال بلاط السلطنة المصرية في الفترة ما بين (نوفمبر 1853 - أكتوبر 1917) إلا أنه كان شغوفًا بالفن وتحديدًا الموسيقى، ولم تتوقف موهبته الموسيقية على حد الهواية فحسب لكنها امتدت إلى الاحتراف، إذ ألف الأغاني ولجنها، وعزف على عدة أدوات موسيقية (العود، والقانون، والرق، والبيانو). 

لم يتوقف حب عائلة بهيجة حافظ للفن عند والدها إسماعيل حافظ باشا، فكانت والدتها أيضًا تعزف على الكمان والفيولنسيل، بينما أخوتها يعزفون على الآلات المختلفة، أما بهيجة فكانت محبة لـ البيانو وتعزف عليه.

أبرز المؤثرين في حياة بهيجة حافظ هو المايسترو الإيطالي جيوفاني بورجيزي، الذي ارتبط بصداقة مع والدها وكان يتردد على قصرهم في حي محرم بك بالإسكندرية، ودرست وتعلمت قواعد الموسيقى على يديه، وألفت أول مقطوعة موسيقية وهي في التاسعة من عمرها. 

كانت بهيجة حافظ أول مصرية تنضم لجمعية المؤلفين في باريس، وتم طرح أول أسطوانة لها بالأسواق عام 1926. 

 

الانتقال للقاهرة والانطلاق في السينما

بعد طلاق بهيجة حافظ ووفاة والدها، قررت أن ترحل من الإسكندرية والاستقرار بالقاهرة، واتخذت احتراف الموسيقى من خلال مجلة المستقبل (التي أصدرها المحامي إسماعيل وهبي- شقيق يوسف وهبي) والتي ظهرت على غلافها بالبرقع والطرحة، وكان عنوان الغلاف «أول مؤلفة موسيقية مصرية». 

وكان لظهورها على غلاف مجلة المستقبل، سببًا في أن تتجه بهيجة حافظ إلى عالم السينما من خلال الفيلم الصامت زينب، التي لعبت بطولته بدلًُا من الفنانة أمينة رزق، إذ شاهد الغلاف المخرج محمد كريم ولفتت انتباهه، فرشحها لبطولة الفيلم. 

 

أول وجه نسائي

بهيجة حافظ هى أول وجه نسائى ظهر على الشاشة ، ولدت بهيجة ابنة اسماعيل باشا حافظ عام 1908، وهي من الرائدات في مجال التمثيل والإنتاج والموسيقى التصويرية للأفلام، وكانت أوّل وجه نسائي ظهر على الشاشة في السينما المصرية.

كانت تعزف الموسيقى التصويرية للأفلام الصامتة، أنشأت شركة للإنتاج السينمائي وكان فيلم «الضحايا» باكورة أعمالها.

واكتشفت الكثير من وجوه السينما العربية المعروفة مثل راقية ابراهيم وغيرها.
 

بهيجة بهيجة حافظ الفنانة الراحلة بهيجة حافظ ذكرى ميلاد ذكرى ميلاد الفنانة

موضوعات متعلقة

شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر.. وهذا رد فعل أسرته

ظلت تنازع الموت.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي

شاعر محنّك.. روتانا تهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

وزيرة الثقافة تنعى الفنانة فتحية طنطاوي: صنعت نجومية من نوع خاص

«البخيل وأنا» أبرز أعمالها.. وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

سبع بحور.. شيما هلال تنتطر طرح أحدث أغانيها غدا

أسيرة الصمت يتوج بمهرجان الفيلم التربوي بالمغرب

محمد رشاد يتحدث عن منافسته لـ عمرو دياب وسميرة سعيد

ترشيحاتنا

إسرائيل تطالب مجلس الأمن بإصدار إدانة شديدة اللهجة لإيران

نماذج ملهمة.. «جيهان» هزمت إعاقتها وفازت ببطولات في رفع الأثقال وألعاب القوى.. شاهد

حرب الإعلامي والفنان .. حكاية الأزمة بين محمد رمضان وعمرو أديب

بسيلي: صومعة أبو صوير تسع 30 ألف طن بتكلفة 150 مليون جنيه

أخبار التكنولوجيا| انفجار هاتف OnePlus Nord 2 مع مستخدم بعد شرائه بأيام.. كيفية إعادة ضبط المصنع لهواتف آيفون

السكة الحديد: سقوط البوجي الخلفي للعربة السابعة من قطار القاهرة - أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار أغسطس .. مسئول بالري: ظاهرة غريبة وغدا ستكون غزيرة|فيديو

أحمد موسى: حرب قادمة في المنطقة خلال ساعات

على شط البحر.. صورة رومانسية ل عمرو السولية وزوجته

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

ينحرف بشدة.. مَيَلَان لـ عقار جديد يثير الذعر في الإسكندرية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

تحرش بفتاة.. تفاصيل واقعة اللاعب عبد الرحمن مجدي في طوكيو "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ