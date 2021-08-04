إشادة واسعة من الألمان بـ منتخب مصر لليد بعد التأهل لتصف نهائي طوكيو 2020

نشر الاتحاد الألماني لكرة اليد عددا من ردود الأفعال حول فوز منتخب مصر لكرة اليد على ألمانيا بنتيجة 31-26 في دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.

وقال فيليب ويبر لاعب ألمانيا: "قدمنا أداء متكافئا مع مصر، وربما كنا أفضل، ولكننا لم نترجم ذلك إلى نتيجة، أتمنى أن نلعب مستقبلًا للتتويج بميداليات، لعبنا موسمًا طويلًا وصعبًا، وقدمنا كل ما لدينا، اليوم علينا أن نتعايش مع خسارتنا".

ومن جهته قال بوب هانينج نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد،: "خسارتنا أمام مصر جعلتنا كمن يجلس على طاولة وسط أشخاص يتقاسمون كعكة وتركوه جائعًا".

وتحدث أليكس كرومر المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة اليد: "مصر واجهتنا بقوة كنا نتوقعها، لقد انفجروا بشكل لا يصدق في وجهنا، فريقنا كان ساكنًا أمامهم، علينا أن نتحرك أكثر في المستقبل"

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:



تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

أحداث مباراة مصر وألمانيا:

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

واصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

الشوط الثاني:



وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

أنهى المنتخب المصر اللقاء متفوقا 31 - 26.