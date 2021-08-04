رشاد حسين.. أول سفير مسلم في إدارة بايدن

بات المحامي رشاد حسين، أول مسلم قد يشغل منصب سفير الولايات ‏المتحدة الأمريكية للحرية الدينية؛ بعدما رشحه الرئيس جو بايدن للمنصب الدبلوماسي، وسط علامات استفهام حول القرار.

رشاد حسين هو محام أمريكي من أصول هندية مسلمة، وقال البيت الأبيض إنه سيكون أول سفير أمريكي متجول للحرية الدينية الدولية، إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.

ويشير البيت الأبيض إلى أن حسين رشاد، البالغ من العمر 42 عاما، ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة معاداة السامية وحماية الأقليات الدينية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وشغل المحام المسلم منصب “كبير المستشارين في قسم الأمن القومي بوزارة العدل”، خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كما عمل بمنصب المبعوث الأمريكي الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي.

ويعمل رشاد حسين- المولود في ولاية وايومنج لأبوين مهاجرين من أصول هندية- مدير الشراكات والمشاركة العالمية في مجلس الأمن القومي. وسبق أن تولى في عهد أوباما، منصب المبعوث الأمريكي الخاص لاتصالات مكافحة الإرهاب الاستراتيجية.

حصل رشاد على الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق بجامعة "بيل"، فضلا عن الماجستير في اللغة العربية والدراسات الإسلامية من جامعة هارفار.

في 2009، تم اختياره كواحد ضمن 500 مسلم الأكثر نفوذا في العالم، لأنه كان أول أمريكي هندي يتم تعيينه كنائب ومستشار مساعد للرئيس أوباما.

وقبل انضمامه إلى إدارة أوباما، عمل رشاد حسين في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي.

اتهامات بدعم الإخوان

واجه رشاد حسين اتهامات بدعم تنظيم الإخوان، خاصة أثناء عمله في فترة إدارة أوباما في منصب المبعوث الخاص باتصالات مكافحة الإرهاب الاستراتيجية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشارت تقارير إخبارية إلى علاقة حسين بالإخوانية من أصول هندية هوما، إحدى مساعدات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

كما اتهم رشاد في السابق، بالعمل على تحويل البيت الأبيض من موقفه المعادي للجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة في العالم، بينهم الإخوان، إلى أكبر داعم لهم.

ويضم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 20 مسلما من أصول مختلفة، بينهم سميرة فاضلي وهي مسلمة من منطقة كشمير ، تشغل منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني في إدارة بايدن.