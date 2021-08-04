أخبار الفن| رحيل الفنانة فتحية طنطاوي.. شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها رحيل الفنانة فتحية طنطاوي انتشار شائعات وفاة الفنان أحمد السقا ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

تحدث محمد رشاد، عن منافسته مع الهضبة عمرو دياب في الموسم، قائلًا: «الهضبة تاريخ كبير وأنا من عشاقه من زمان جدًا وله أغاني كثيرة جدًا تلمسني، وكذلك الأمر بالنسبة للديفا سميرة سعيد»، مشيرًا إلى أن النجاح والتوفيق بيد الله.

وأضاف محمد رشاد : «لما تعمل حاجة بضمير وحرفية شديدة جدًا أكيد ربنا مش هيضيع تعبك»، مشيرًا إلى أن «أنا مش واثق مليون في المية ان الأغنية هتدغدغ الدنيا لكن واثق ان تعبنا ربنا مش هيضيعه وربنا هيكلل التعب ده بنجاح».

أعلن الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد، وفاة والدته - الفنانة فتحية طنطاوي - وذلك اليوم الأربعاء 4 أغسطس، ولم يكشف أي تفاصيل عن موعد الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب محمد سعد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله..

اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك.. وثبتها عند السؤال.. واجعل مأواها الجنة.. نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».

كشف الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدته الفنانة فتحية طنطاوي - التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس.

وكتب ابن الفنانة فتحية طنطاوي منشورًا له عبر حسابه على فيسبوك، يكشف فيه اللحظات الأخيرة في حياة والدته بعد دخولها العناية المركزة وهي تنازع الموت قبل ساعات من وفاتها، إذ قال الابن: «بالله عليكم أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء لأنها بين إيد أرحم الراحمين في العناية المركزة ..أرجوكم الدعاء».

حالة كبيرة من الجدل أثيرت قبل ساعات؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان أحمد السقا، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل مؤخرًا.

لم يخرج أحمد السقا ويرد على شائعات الوفاة كما هو معتاد من باقي النجوم، فتجاهل الأخبار الكاذبة ونشر مقطع فيديو عبر إنستجرام من إعلان شارك فيه مؤخرًا، كذلك تجاهل ابنه ياسين السقا هذه الأخبار المغلوطة، ونشر وصورة لإحدى آقاربه ليهنئها بعيد ميلادها.

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