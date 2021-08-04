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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رحيل الفنانة فتحية طنطاوي.. شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها رحيل الفنانة فتحية طنطاوي انتشار شائعات وفاة الفنان أحمد السقا ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

محمد رشاد يتحدث عن منافسته لـ عمرو دياب وسميرة سعيد

تحدث محمد رشاد، عن منافسته مع الهضبة عمرو دياب في الموسم، قائلًا: «الهضبة تاريخ كبير وأنا من عشاقه من زمان جدًا وله أغاني كثيرة جدًا تلمسني، وكذلك الأمر بالنسبة للديفا سميرة سعيد»، مشيرًا إلى أن النجاح والتوفيق بيد الله.

وأضاف محمد رشاد : «لما تعمل حاجة بضمير وحرفية شديدة جدًا أكيد ربنا مش هيضيع تعبك»، مشيرًا إلى أن «أنا مش واثق مليون في المية ان الأغنية هتدغدغ الدنيا لكن واثق ان تعبنا ربنا مش هيضيعه وربنا هيكلل التعب ده بنجاح». 

 

«البخيل وأنا» أبرز أعمالها.. وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

أعلن  الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد، وفاة والدته - الفنانة فتحية طنطاوي - وذلك اليوم الأربعاء 4 أغسطس، ولم يكشف أي تفاصيل عن موعد الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب محمد سعد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحلت من كنت أُكرم بسببها.. راحت الحنية والطيبة من الدنيا من بعدك يا أغلى الحبايب.. أمي في ذمة الله..
اللهم تغمد روحها الطيبة بواسع كرمك وعطفك.. وثبتها عند السؤال.. واجعل مأواها الجنة.. نسألكم الدعاء للمرحومة بإذن الله ولأمواتنا جميعا».

 

ظلت تنازع الموت.. اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الراحلة فتحية طنطاوي

كشف الملحن والموزع الموسيقي محمد سعد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدته الفنانة فتحية طنطاوي - التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 4 أغسطس.

وكتب ابن الفنانة فتحية طنطاوي منشورًا له عبر حسابه على فيسبوك، يكشف فيه اللحظات الأخيرة في حياة والدته بعد دخولها العناية المركزة وهي تنازع الموت قبل ساعات من وفاتها، إذ قال الابن: «بالله عليكم أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء لأنها بين إيد أرحم الراحمين في العناية المركزة ..أرجوكم الدعاء». 

 

شائعات وفاة أحمد السقا تنتشر.. وهذا رد فعل أسرته

حالة كبيرة من الجدل أثيرت قبل ساعات؛ بسبب انتشار شائعات وفاة الفنان أحمد السقا، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل مؤخرًا.

لم يخرج أحمد السقا ويرد على شائعات الوفاة كما هو معتاد من باقي النجوم، فتجاهل الأخبار الكاذبة ونشر مقطع فيديو عبر إنستجرام من إعلان شارك فيه مؤخرًا، كذلك تجاهل ابنه ياسين السقا هذه الأخبار المغلوطة، ونشر وصورة لإحدى آقاربه ليهنئها بعيد ميلادها. 

 

أول رد من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه .. فيديو

علق الفنان محمد رمضان على قرارات محكمة جنح الشيخ زايد ، بـ تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه،  ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيها أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة ٢١، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان .

 

بسبب كورونا .. وائل جسار يعلن تأجيل حفله في بغداد

نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا،  أعلن الفنان اللبناني وائل جسار تأجيل حفله الغنائي في العاصمة العراقية بغداد،  والذي كان من المقرر إحياؤه مساء السبت المقبل.

 

تفاصيل مشهد حمو بيكا في مسرحية "شمسية و4 كراسي"

دافع الفنان محمود عامر، عن ظهور مغني المهرجانات حمو بيكا في مسرحية  “شمسية و4 كراسي” وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

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