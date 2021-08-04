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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 /8 /2021 في مصر |فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج صباح البلد" عبر فضائية صدى البلد"، تقريرًا مفصلاً عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 /8 /2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود  طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 و 4 درجات .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء  ، شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 28 والعظمى  41

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 27 والعظمى 41

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 26 العظمى 36

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 العظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 18 العظمى 41

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 38

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 25 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 41

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 43

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 44

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 30 والعظمى 41

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 32 والعظمى 38

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 31 والعظمى 37

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