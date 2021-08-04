إنجي علاء: كتابة الروايات الأقرب لقلبي وحرفة السيناريو لها مذاق خاص.. فيديو

حلت السيناريست ومصممة الملابس إنجي علاء، ضيفة على موقع صدى البلد، اليوم، في ندوة خاصة للحديث عن كواليس أحدث أعمالها مسلسل "كوفيد ٢٥".

وتحدثت إنجي علاء، عن تفاصيل العمل مع زوجها الفنان يوسف الشريف والفرق بين التأليف للدراما والتأليف الأدبي.

وكشفت إنجى علاء عن حبها للكتابة ،وقالت من خلال ندوتها بموقع صدى البلد:" اتعرفت أكثر كـ ستيلست وليس ككاتبة بسبب كثرة عملى كـ ستيلست".

وأضافت إنجى علاء:" طول عمرى بكتب ودخلت كلية صحافة بسبب حبى للكتابة وانضميت لمسرح الفلكى وحبيت المسرح ".

وتابعت إنجى علاء :" كتابة الروايات الأقرب لقلبي ولكن حرفة السيناريو لها مذاق خاص".

إنجي قدمت مسلسل “كوفيد 25” رمضان الماضي والذي صاحبه جدلا كبيرا وقت عرضه.



مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.