لعلاج الصدفية والمثانة وحصوات الكلى.. بالأسماء| هيئة الدواء تسحب تشغيلات بعض الأدوية

في إطار منشوراتها الدورية ، الخاصة بسحب والتحذير من بعض الأدوية ، أعلنت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها الذي حمل رقم “ 17 ” لعام 2021 من مجموعة من التشغيلات لبعض الأدوية المهمة .

وأوضحت الهيئة العليا للدواء ، بضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والمستشفيات الحكومية بعد إتخاذ الإجراءت المخزنية بناء علي قرار اللجنة العليا للتفتيش في جلستها بتاريخ 13 - 7- 2021 وذلك من المستحضرات التالية

1- إسم الدواء (soditrate granules) تشغيلة رقم 21028، والذي يستخدم في علاج حصوات الكلي، ومنع تكوين حصوات جديدة .

حصوات الكلي

2 - إسم الدواء (Topiramate 100 mg fct) تشغيلة رقم 21001- دواء مضاد للتشنجات يُستخدم في حالات الصرع.

3-إسم الدواء ( Topiramate 25 mg fct ) تشغيلة رقم 21005- دواء مضاد للتشنجات يُستخدم في حالات الصرع.

التشنجات

4- إسم الدواء Acitretin 10 mg cap، تشغيلة رقم 20021،- ويستخدم هذا النوع من الأدوية في علاج الصدفية والأمراض الجلدية.

6 - إسم الدواء واء Acitretin 25 mg cap تشغيلة رقم 20004 و20029 ويستخدم هذا النوع من الأدوية في علاج الصدفية والأمراض الجلدية.

الصدفية

7- إسم الدواء( Tolterodine 2 mg fct) للتشغيلات رقم (20027 - 20026 -20025 ) والمستخدم لعلاج حالات فرط نشاط المثانة والتي تتمثّل في الرغبة الطارئة والمتكررة في التبول، وبعدم المقدرة على التحكم والسيطرة على التبول، وهي حالة تنجم عن انقباض عضلات المثانة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كما يعد من الأدوية المضادة للمسكارين (حيث يعمل على استرخاء عضلات المثانة وتثبيط انقباضاتها، وبالتالي تمكينها من خزن كمية أكبر من البول بدلا من الطرح المتعاقب للبول.

امراض المثانة

8 - إسم الدواء (Nizaxid oral solution) تشغيلة رقم ( 20159 ) لعلاج ارتجاع المرئ للكبار و الاطفال

وشددت منشور هيئة الدواء المصرية علي ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ تعهد بعدما فض الأختام إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة ، مع الموافاة بالكميات التي تم تحريزها علي ان يكون الإعدام بمعرفة لجنة .

وأضح المنشور رقم “ 17 ”انه تم إرسال المنشور للشركة المنتجة لإتخاذ التالي

تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من التشغيلات

ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركات بجميع المحافظات

إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات