عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لعلاج الصدفية والمثانة وحصوات الكلى.. بالأسماء| هيئة الدواء تسحب تشغيلات بعض الأدوية

هيئة الدواء
هيئة الدواء

في إطار منشوراتها الدورية ، الخاصة بسحب والتحذير من بعض الأدوية ، أعلنت هيئة الدواء المصرية ، في منشورها  الذي حمل رقم “ 17 ” لعام 2021  من مجموعة من التشغيلات لبعض الأدوية المهمة . 

وأوضحت الهيئة العليا للدواء ، بضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والمستشفيات الحكومية بعد إتخاذ الإجراءت المخزنية بناء علي قرار اللجنة العليا للتفتيش  في جلستها بتاريخ 13 - 7- 2021  وذلك من المستحضرات التالية 

 

 1- إسم الدواء (soditrate granules) تشغيلة رقم 21028، والذي يستخدم في علاج حصوات الكلي، ومنع تكوين حصوات جديدة . 

حصوات الكلي 

2 - إسم الدواء (Topiramate 100 mg fct) تشغيلة رقم 21001- دواء مضاد للتشنجات  يُستخدم في حالات الصرع.

3-إسم الدواء  (  Topiramate 25 mg fct )  تشغيلة رقم 21005- دواء مضاد للتشنجات  يُستخدم في حالات الصرع.

التشنجات 

4- إسم الدواء  Acitretin 10 mg cap، تشغيلة رقم 20021،-  ويستخدم هذا النوع من الأدوية في علاج الصدفية والأمراض الجلدية.

6 - إسم  الدواء واء Acitretin 25 mg cap تشغيلة رقم 20004 و20029 ويستخدم هذا النوع من الأدوية في علاج الصدفية والأمراض الجلدية.

الصدفية 

7- إسم الدواء( Tolterodine 2 mg fct) للتشغيلات رقم (20027 - 20026 -20025 ) والمستخدم لعلاج حالات فرط نشاط المثانة والتي تتمثّل في الرغبة الطارئة والمتكررة في التبول، وبعدم المقدرة على التحكم والسيطرة على التبول، وهي حالة تنجم عن انقباض عضلات المثانة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كما يعد من الأدوية المضادة للمسكارين (حيث يعمل على استرخاء عضلات المثانة وتثبيط انقباضاتها، وبالتالي تمكينها من خزن كمية أكبر من البول بدلا من الطرح المتعاقب للبول.

امراض المثانة 

8 - إسم الدواء (Nizaxid oral solution) تشغيلة رقم ( 20159 ) لعلاج ارتجاع المرئ للكبار و الاطفال

 وشددت  منشور هيئة الدواء المصرية علي ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ تعهد بعدما فض الأختام إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة ، مع الموافاة بالكميات التي تم تحريزها  علي ان يكون الإعدام بمعرفة لجنة . 

وأضح المنشور رقم “ 17 ”انه تم  إرسال المنشور للشركة المنتجة لإتخاذ التالي 

  • تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من التشغيلات
  • ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات ومخازن الشركات بجميع المحافظات
  • إبلاغ إدارة الصيدلة  بمديرية الشئون الصحية بالمحافظات

صورة من المنشور 

الدواء هيئة الدواء المصرية حصوات الكلى اللجنة العليا للتفتيش السوق المحلية الصرع

ترشيحاتنا

تحرك استراتيجي .. رئيس أفغانستان يطير إلى إيران

محمد الياقوتي: الفتاوى الطائشة خلقت قلقا كبيرا وعدم استقرار في الدنيا

ماذا يحدث بعد الحصول على ترخيص البناء دون الشروع في التنفيذ؟

كارثة محتملة.. حرائق الغابات تقترب من محطة حرارية بتركيا

قفراش: مصر وقفت في ظهر تونس للتحرر من سرطان الغنوشي والإخوان|فيديو

علي جبر يصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ