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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش تدريبية لأطفال أهل مصر بثاني أيام الملتقى

صدى البلد

 

فى ثانى أيام أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية المرحلة الثالثة من ملتقى "أهل مصر" للأطفال والذى يقام بمحافظة الإسماعيلية برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتنظمه الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس الجاري.

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ورش فنية متنوعة ومسرح عرائس ضمن ملتقى أهل مصر

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قصر منية النصر يناقش خطورة تفشي ثقافة الخرافة

استقبل قصر ثقافة الاسماعيلية مساء الثلاثاء  أطفال المشروع لاستكمال البرنامج الفنى والثقافى، حيث بدأت الفعاليات بالحديث عن أساسيات كتابة القصة القصيرة، وأوضحت إيمان شوكت أنه أحد فنون الكتابة الإبداعية الذى يتناول عرض موضوع أو قضية ما بشكل موجز، وأهم ما يميز القصة القصيرة توضيح الحكمة والمغزى المراد منها، ولها عدة عوامل لإنجاحها أهمها اختيار العنوان المناسب الذي يجب ان يكون جذاب ومثير، كذلك أعطت الفرصه للأطفال لإطلاق العنان لخيالهم للتفكير في موضوعات مختلفة مناسبة لإنشاء قصة قصيرة مع تدريبهم على إختيار العنوان، كما بدأت تدريب عملي بقراءة عدة قصص قصيرة بالتبادل بين الأطفال لإتقان القراءة الصحيحة وتدريبهم على كيفية الكتابة، بينما واصلت  الفنانة كريمة الديب ورشة الفنون التشكيلية لتحليل رسوم الأطفال وتحليل سلوكياتهم من خلال تنفيذ كل منهم لوحة تعبر عن أسرته ومكانته داخلها، لتوضح عما إذا كان الطفل يتعرض للعنف ويعانى من القهر أو يشعر بالثقة بالنفس والإمان داخل أسرته.

نفذت نشوى الحفناوى ورشة تصوير بالأكريليك والكولاج بعنوان "أنا مصري" مستخدمة تقنيه دمج الميديا باستخدام خامات مختلفة لقص الصور وتثبيتها على توال لتجهيزها للتلوين بألوان الاكريليك، وفي ورشة "اصنع كتابك" بدأت الفنانة أميرة سعد أولى مراحل صناعه الورق بأعادة تدوير الورق المستهلك، بينما بدأ الفنان مصطفى إسماعيل بتدريب الأطفال على تثبيت التصميم على قطع النحاس والتدريب على تكنيك تفريغ شرائح النحاس، وكذلك نفذ حسنى إبراهيم فازة و أباجورة من الاركت الخشب، بالإضافة لورشة كلينكان  للفنان يحيى حسن لتأهيل الاطفال للعمل على شرائح النحاس قبل البدء في مرحلة الكلينكان، كذلك ورشة الحلي بالخرز لعمل شنطة تحت إشراف منى عبد الوهاب وورشة حياكة لعمل كمامات من الأقمشة تحت إشراف نجوى عبدالعزيز، بينما نفذ الفنان عمرو حمزة لقاء مع الأطفال المشاركين في ورشة مسرح العرائس تدريب الأطفال للوقوف على خشبة المسرح وتوزيع الأدوار وخطة الحركة للعمل المسرحى.

ثقافة ثقافة الاسماعيليه ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية أخبار ثقافة

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