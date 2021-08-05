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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تحرم هؤلاء المستخدمين من استخدام أشهر خدامتها.. كيف يعرف سناب شات متى ولدت؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن أخبارًا وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

هل تستخدم هاتف أندرويد؟ جوجل يمنعك من استخدام يوتيوب وGmail خلال أيام

في صدمة كبرى لـ عشاق أندرويد، بشأن قرار شركة جوجل Google الأمريكية الجديد، بمنع بعض مستخدمي إصدارات نظامها التشغيلي من استخدام مجموعة من الخدمات الشائعة التابعة لها خلال أيام قليلة.

كيف يعرف متى ولدت؟ سناب شات يثير مخاوف مستخدميه بسبب ملف التعريف الفلكي

 أثار سناب شات Snapchat، حالة من الاندهاش والقلق لدى مستخدمي المنصة الاجتماعية، عندما اكتشفوا أن موقع مشاركة الصور يمكن أن يخبرهم بالوقت والمكان اللذين ولدوا فيهما، ولكن هل علم التطبيق تاريخ أو مكان ميلادك من تلقاء نفسه.

"فيسبوك" تحظر حسابات أكاديميين أجروا بحثًا عن شفافية الإعلانات على المنصة

حظرت منصة "فيسبوك" عددًا من الحسابات الشخصية لأكاديميين أجروا بحثًا عن شفافية الإعلانات على المنصة وعن انتشار المعلومات المضللة عبرها.

يعنى إيه "الأجهزة الفائقة" لـ هواوي في السوق المصري ؟

 بعد الإعلان عنها شهر يونيو الماضي، تقترب مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك من إطلاق مجموعتها الجديدة من "الأجهزة الفائقة" في السوق المصري، والتي ستعمل بنظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS.

اتصالات مصر تنظم حملة لدعم ورعاية أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020

أطلقت شركة «اتصالات مصر» حملتها لدعم جميع الفرق الرياضية المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، إضافة إلى رعاية عدد من اللاعبين المتميزين في بعض الألعاب الفردية.

الرسام paint.. أشهر تطبيقات ويندوز يحصل على تصميم جديد من مايكروسوفت

أعادت شركة مايكروسوفت Microsoft، تصميم تطبيق الرسام paint، ليلائم بشكل أفضل تصميم نظام التشغيل الجديد ويندوز 11.

قبل إطلاقه رسميا.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، على إطلاق أحدث أجهزتها من الهواتف والساعات الذكية  في الحدث الرئيسي لهذا العام المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في 11 أغسطس.

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