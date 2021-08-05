قبل إطلاقه رسميا.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE

تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية، على إطلاق أحدث أجهزتها من الهواتف والساعات الذكية فى الحدث الرئيسي لهذا العام المقرر انعقاده الأسبوع المقبل فى 11 أغسطس، والذي من المتوقع أن يحمل ضمن فعالياته إطلاق هاتف تقليدي يسمى Galaxy S21 FE.

وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عبر المسرب الشهير ماكس وينباخ Max Weinbach، أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها الذكي Galaxy S21 FE، فى الولايات المتحدة الأمريكية، بخيارات متعددة من الألوان وهي: الرمادى والأبيض والأخضر الفاتح والبنفسجي.

وأظهرت تغريدة “ماكس”، أنه سيتم بيع هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE بخيارات الألوان الأربعة عبر T-Mobile على وجه التحديد، وكذلك العديد من تجار التجزئة، بالإضافة إلى موقع الشركة الكورية الجنوبية عبر الويب.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S21 FE

وخلال الأسبوع الماضي، أشارت بعض التسريبات إلى أن شركة سامسونج عاودت العمل على إنتاج هاتف Galaxy S21 FE الذكي عقب قرار التراجع عن الإصدار بسبب النقص المستمر فى الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أنه من المحتمل أن تكون عملاقة التقنية قد قررت التراجع عن تطوير هذا الإصدار من تقليص إيرادات مبيعات هواتفها القابلة للطي القادمة Galaxy Z Fold 3 و Flip 3.

وحسبما ذكرت التسريبات، من المتوقع أن يأتى هاتف سامسونج القياسي Galaxy S21 FE، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا فى الثانية.

وكما سيحتوى إصدار سامسونج التقليدي Galaxy S21 FE، على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 32 + 12 + 8 ميجابكسل على التوالي، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى ستأتي بدقة 12 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE، بمعالج قوي إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ستكون قابلة للتوسعة عبر بطاقة التخزين الخارجية MicroSD.

وسيحزم هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج، بطارية بقوة 4370 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45 وات، وكما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.