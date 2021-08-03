تسريبات جديدة تكشف التغييرات بساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4

كشفت تسريبات جديدة عدد من التغييرات التي ستشهدها ساعات سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch4 والتي سيتم إصدارها رسميا يوم 11 أغسطس المقبل، حيث ستكون الساعات عبارة عن نموذجين هما Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic .



وبحسب موقع GSMArena فإن أكبر تغيير ستشهده الساعات الذكية Galaxy Watch4 هو تغيير نظام التشغيل الخاص بها من نظام Tizen إلى Wear OS ذو واجهة مستخدم واحدة، كما أن الإصدار العادي من الساعة وهو Galaxy Watch4 سيشمل الميزات الرياضية فقط، مع أحجام أصغر 40 و 44 مم .



أما الإصدار الأعلى Galaxy Watch4 Classic فسيحتوي على الميزات الرياضية والطبية مع أحجام أكبر 42 و 46 مم ، ولكن سيكون الإصداران من الساعات لهما نفس أحجام الشاشة تقريبا والتي ستكون 1.19 و 1.36 بوصة.



وستصدر ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4 الذكية بألوان الأبيض و الأخضر والأحمر والأصفر مع هيكل ساعة فضي أو أسود أو برونزي غامض، مع إطار حساس للمس، وزجاج لحماية للشاشة من نوع + Glass DX/DX ، ومقاومة الماء 5ATM ، ومراقبة معدل ضربات القلب ، وتتبع النوم ، ومستشعر SpO2 .



وستدعم ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4 نظام الأقمار الصناعية GNSS لتوفير معلومات عن الموقع الجغرافي، وتطور طويل الأمد LTE للتعامل مع سرعات بينات عالية، وكذلك تقنية التواصل قريب المدى NFC، كما ستدعم الواي فاي والبلوتوث، و يمكن تخزين المسارات الصوتية على الذاكرة المدمجة للساعة.



ومن المتوقع أن ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch4 ستتوفر بسعر يبدأ من 560 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف جنيه مصرى.

