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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يقدم الشكر للنادي الأهلي.. تفاصيل

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

وافقت إدارة نادي بيراميدز، على الطلب الذي تلقاه من النادي الأهلي بشأن إجراء مقاصة فيما يخص مستحقات الناديين تخص اللاعبين رمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة.

 

وتلقى بيراميدز في وقت سابق، طلبا من إدارة الأهلي يطلب فيه حل الأمور المالية المتعلقة بين الناديين خاصة المتغيرات المستحقة لنادي بيراميدز من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة من بيراميدز للنادي الأهلي، حيث اقترح الأهلي أن يتم إجراء مقاصة مالية في حقوق رعاية رمضان صبحي لتخصم من المبلغ المستحق لبيراميدز، وهو ما وافقت عليه إدارة النادي بشكل رسمي.

 

وفي إطار العلاقات الطيبة التي تربط بيراميدز والأهلي، وافقت إدارة النادي على الطلب بشكل رسمي على أن يتم تسوية الأمور المادية في شكلها القانوني والطبيعي خلال الأيام المقبلة، ووجه النادي الشكر لنظيره النادي الأهلي على تلك المبادرة الطيبة لحل أي أمور عالقة بينهما بعيدا عن أي جهات خارجية وهو ما يعكس مدى التعاون بين الناديين.

بيراميدز الأهلى النادي الأهلي رمضان صبحي أفشة

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