النفط يصعد بفعل توترات الشرق الأوسط.. ومخاوف كورونا تلقي بظلالها

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، متجهة صوب 71 دولارا للبرميل، متأثرة بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بينما هددت القيود جديدة على التنقلات تعافي الطلب، والتي فرضتها بعض البلدان لمواجهة زيادة إصابات كوفيد-19.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.71% إلى 70.88 دولار للبرميل بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 70 دولارا للمرة الأولى منذ 21 يوليو.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط 66 سنتا أو 1% إلى 68.81 دولار للبرميل.

وتنامت مخاوف بشأن تعافي الطلب على النفط العالمي وسط زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبددت إلى حد ما تأثير التوتر في الشرق الأوسط.

ووسعت اليابان، اليوم، قيود الطوارئ لتشمل المزيد من المقاطعات، بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيودا في بعض المدن وألغت رحلات جوية، الأمر الذي يهدد الطلب على الوقود.