أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة علي مستوى القطاع المصرفي ضمن مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.

وقال خطاب مرسل من طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري للبنوك تضمن أبرز التعريفات لحساب الراكد وهو الذي لم يتضمن إجراء أي من العمليات البنكية سواء بالسحب أو الإيداع أو التحويل أو الاستعلام الإلكتروني لمدة عام سواء للحسابات الجارية أو حسابات الموبيل، وعامان لحسابات التوفير.

البنك المركزي يصدر تعليمات تفعيل الحسابات الراكدة

وأضاف عامر أن الحساب النشط هو الحساب التي تم إجراء معاملة واحدة علية سواء سحبا أو إيداعا أو تحويلا لمدة عام أو عامين بالنسبة لحسابات التوفير.

وأكد أن الحساب المفعل هو الذي قام العميل بتفعيل من خلال عملية واحدة سواء كانت سحب أو إيداع أو تحويل متضمنة عمليات الخصم الأخرى من الحساب، وأنه وفقا للتعليمات الصادرة بشأن خدمات الدفع عن طريق الموبيل .

وأشار إلي أن عملية تفعيل الحساب الراكد تتم في حالة وجود حسابات اخرى نشطة للعميل بنفس البنك حيث يمكن للعميل تنشيط حساب من خلال اى من وسائل الاتصال بالبنك، أما بالنسبة لتنشيط حساب الموبيل يتم من خلال زيارة فروع البنك أو مقدمي خدمات الدفع أو الموبيل البنكي أو القنوات الإلكترونية.