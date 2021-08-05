طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

فطيرة الزعتر من المعجنات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، ويمكن تقديم فطيرة الزعتر بالكثير من الحشوات المختلفة والمميزة.

وإليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطيرة الزعتر والجبنة للشيف غادة التلي..

مقادير فطيرة الزعتر والجبنة



العجينة

كوب دقيق

2 ملعقه كبيره خميره

ثلث كوب زيت زيتون

ربع كوب حليب بودره

ملعقه كبيره سكر

رشه ملح

كوب ماء دافىء تقريبا

الحشوه

كوب جبن حلوم مبشور

كوب جبنة بيضاء مبشور

نصف كوب زعتر اخضر

نصف كوب زيت زيتون لدهن طبقات العجين

سمسم للوجه

بيضه للوجه



طريقة تحضير فطيرة الزعتر والجبنة



1- تخلط مكونات العجينة وتغطى وتترك لتختمر

2- تقطع العجينة وتفرد بالنشابة

3- تدهن بالزيت وتضاف الجبنة على الوجه مع الزعتر

4- تطبق العجينة على الحشو

5- تدهن عجينة أخرى مفرودة مدهونة بالزيت وتوضع العجينة المطبقة المحشوة جبنة

6- تطبق العجينة

7- تكرر الخطوتان السابقتان حتى انتهاء كمية قطع العجينة المفرودة

8- يفرد كل العجين المطبق مرة أخرى

9- يمكن دهن الوجه بالبيض والسمسم

10- توضع في صينية في الفرن حتى تمام النضج

11- تقطع وتقدم فطيرة الزعتر