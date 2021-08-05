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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة من"الرياضة" و"التخطيط": الحكومة تضع خطة رباعية للانتهاء من تطوير مراكز الشباب

لجنة مشكلة من وزارتي
لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضة

قامت لجنة مشكلة من وزارتي التخطيط والشباب والرياضة ، بزيارة ميدانية لمحافظة الاسكندرية ، اليوم للوقوف علي احتياجات مراكز الشباب بالمحافظة، تنفيذا لتوصيات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وقال مصطفي عبدالمعين مسئول ملف الرياضة بوزارة التخطيط ، إنه تم عقد لقاءات مع وكلاء الوزارة بمحافظات.


مطروح والغربية  وكفر الشيخ والفيوم والإسكندرية والبحيرة ، لمناقشة خطط تلك المحافظات وتنفيذها وفقا للأولويات لما يتماشى مع خطة الوزارة ومطالب النواب.

وأوضح عبدالمعين ، إن تلك اللقاءات تأتي وفقا وزراتي التخطيط و الرياضة  ولجنة  الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، مؤكدا إنه تم ادراج جميع الأعمال الضرورية والملحة بتلك المحافظات بالعام المالى الحالى للمجلس القومى للشباب وكذا وضع خطة اربع سنوات حتى 2024/2025 وتلبية جميع الطلبات الخاصة  بالنواب حسب الأولوية والحاجة الضرورية.

ولفت أن اللقاء الذي عقد بالمدينة الشبابية بأبوقير ، بمشاركة د أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية  ود محمد عبدالمنعم مدير عام بيوت الشباب وممثلي المديريات ، تم الاتفاق خلاله علي خطة العمل المقبلة، التي تأتي في إطار التنسيق بين الوزارات ، للعمل علي سرعة إنجاز الأعمال المتوقفة والتي تم وضعها في الخطة الجديدة.

ومن جانبه قال الدكتور الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، إن الهدف من الزيارة الوقوف علي الموقف النهائي لخطة مراكز  الشباب وتوفير  ما يلزم من دعم  لتقديم افضل الخدمات، في إطار جهود الوزارة نحو تطوير البنية الإنشائية التحتية بمراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تسعي لتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة تركز علي  تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.

وأكد "البجرمي"  أن الوزارة في عهد الدكتور أشرف صبحي تعمل بشكل تكاملي مع كل مؤسسات الدولة وفق رؤية واضحة تعتمد علي أطر علمية تم ربطها بأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن حجم الأعمال الإنشائية في الفترة الأخيرة زاد بشكل كبير وواضح وبفكر متجدد من خلال الاعتماد علي نظام حق الانتفاع وعدم تحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية.

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محافظة الاسكندرية مراكز الشباب لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب زيارة ميدانية النواب

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