بمشاركة مصطفى محمد.. جالاتا سراى يتعادل مع سانت جونستون 1 -1 بالدوري الأوروبي

تعادل جالاتا سراى التركى المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، إيجابيا بنتيجة 1 – 1، أمام ضيفه فريق سانت جونستون الأسكتلندي، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "تورك تيليكوم" ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021 / 2022.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد مع جالاتا سراى أساسيا منذ بداية المباراة، ولكنه لم ينجح فى هز شباك الفريق الاسكتلندي، قبل أن يستبدل بين شوطى اللقاء، ودخل بدلا منه مبايا ديان.

وفى الشوط الثانى تعرض الحارس الأوروجوايانى للفريق التركى موسليرا للطرد المباشر فى الدقيقة 55 بعد جذبه مهاجم فريق سانت جونستون من القميص، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، والتى سجلها جاسون كير ليتقدم الفريق الاسكتلندى بالهدف الأول فى الدقيقة 58.

ونجح ساشا بوى فى إدراك هدف التعادل لفريق جالاتا سراى فى الدقيقة 60، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الفريق الاسكتلندى.