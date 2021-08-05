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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متهم جديد في أحداث 6 يناير.. FBI يعلن اعتقال جورج واشنطن هجوم الكابيتول

سقوط متهم في احداث
سقوط متهم في احداث الكابيتول كان يرتدي زي جورج واشنطن

ألقى القبض على رجل مشتبه بتورطه في قضية اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، كان يرتدي زي جورج واشنطن خلال تمرد 6 يناير.

 

واعترف إسحاق يودر، من نيفادا بولاية ميسوري، في وقت سابق، أنه دخل وخرج من مبنى الكابيتول عبر “باب الواجهة الغربية للمبنى”.

 

واستخدم العملاء الفيدراليون خاصية تتبع الهاتف الجوال للتعرف على الوجه لاعتقال يودر بعد أعمال الشغب في 6 يناير.

وفي إفادة خطية أطلعت عليها  صحيفة هافينجتون بوست، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنهم تلقوا معلومات مجهولة في 26 فبراير من شخص ادعى أن أحد موظفي Yoder Lock and Key متورط في أعمال الشغب في 6 يناير.

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وأضافوا أنهم لم يعرفوا الاسم الأول لمثير الشغب ، لكنهم علموا أنه كان “يرتدي زي جورج واشنطن” عندما اقتحم مبنى الكابيتول.

وقال عملاء فيدراليون، إن هاتف أب لطفلين ثبت أنه استخدم من موقع توفير الخدمة بالمنطقة الجغرافية التي تشمل تغطية الجزء الداخلي من مبنى الكابيتول الأمريكي".

وتشير الشهادة الخطية لمندوبي مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التعرف على وجه الشخص الذي حدد المشاركون ملامحه في هجوم الكابيتول.

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