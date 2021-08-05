فوتشي: بايدن يخطط لمنح ضعاف المناعة جرعات لقاح معززة لحمايتهم من عدوى كورونا

يقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على الحصول على جرعات لقاح معززة ضد فيروس كورونا - كوفيد 19 معتمدة للأمريكيين الذين يعانون من ضعف المناعة.

وقال العديد من خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة، وفقا لـ ديلي ميل، إنه لا يوجد حاليًا دليل يشير إلى أن الأشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاحات الخاصة بهم يحتاجون إلى جرعات إضافية.

ولكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال الدكتور أنتوني فوتشي، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة “معرضون'' لخطر عدوى كورونا، موضحا أن أجسامهم لا تقدم، بشكل عام، استجابة مناسبة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخبر فيه المصادر صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتوقع أن يكون لديها خطة حول من يجب أن يحصل على طلقات معززة ومتى بحلول سبتمبر.