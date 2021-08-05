عاجل
الرئيس الأمريكي يصف مقتحمي مبنى الكونجرس في يناير الماضي بـ"المتطرفين والإرهابيين" أخبار التعليم.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد.. تنسيق الجامعات 2021|الدبلومات الفنية.. اعرف إزاي تنجح في اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية مصر تستضيف مقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي..الجزار: الاتفاقيتان تؤكدان الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي أخبار التوك شو.. خبر محزن للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد.. وتحذير بشأن فيروس كورونا حكم التأخر عن صلاة الجمعة بعذر أو بدون عذر .. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوتشي: بايدن يخطط لمنح ضعاف المناعة جرعات لقاح معززة لحمايتهم من عدوى كورونا

انتوني فوتشي
انتوني فوتشي

يقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فوتشي، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على الحصول على جرعات لقاح معززة ضد فيروس كورونا - كوفيد 19 معتمدة للأمريكيين الذين يعانون من ضعف المناعة.

 

وقال العديد من خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة، وفقا لـ ديلي ميل، إنه لا يوجد حاليًا دليل يشير إلى أن الأشخاص الذين أكملوا سلسلة اللقاحات الخاصة بهم يحتاجون إلى جرعات إضافية.

 

ولكن خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال الدكتور أنتوني فوتشي، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة “معرضون'' لخطر عدوى  كورونا، موضحا أن أجسامهم لا تقدم، بشكل عام، استجابة مناسبة”.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تخبر فيه المصادر صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتوقع أن يكون لديها خطة حول من يجب أن يحصل على طلقات معززة ومتى بحلول سبتمبر.

الولايات المتحدة جو بايدن الولايات المتحدة الامريكية ضعف المناعة وول ستريت الأمراض المعدية الرئيس جو بايدن وول ستريت جورنال أنتوني فوتشي

موضوعات متعلقة

السفارة الأمريكية تهنئ البطل محمد ابراهيم لفوزه بـ "برونزية" منافسات المصارعة الروماني بأولمبياد طوكيو

البيت الأبيض: لم نقرر بعد موقف تطعيم المسافرين الأجانب للولايات المتحدة

لزيادة انتشار كورونا.. اليونان تفرض حظر تجول وقيودا جديدة على منطقتين

رسالة مهمة للمصريين.. سفير روسيا بالقاهرة: تسيرون بثقة على طريق التنمية وبيدكم زمام المبادرة.. نشعر بقلقكم من أزمة سد النهضة ونعمل معكم يدا بيد

رئيس الصين: سنقدم ملياري جرعة من لقاحات كورونا إلى مختلف دول العالم

سفير روسيا بالقاهرة يوجه رسالة مهمة للمصريين

سفير روسيا بالقاهرة: نؤيد ما تراه مصر من حلول لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سفير روسيا: أكثر من 100 حدث مشترك بين موسكو والقاهرة بحلول ربيع 2022

ترشيحاتنا

أغرب الحقائق عن كبرى شركات تصنيع السيارات

بعد رحيل ميسي .. جماهير برشلونة تتوافد على ملعب الكامب نو

نشرة التحقيقات|متى تتوقف إسرائيل عن استباحة الأراضي العربية؟|145 عاما على ميلاد الأهرام

أخبار الرياضة .. الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

الأولمبية المصرية: منتخب إسبانيا فى المتناول.. على لاعبي مصر حصد البرونزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

محافظة الجيزة:غلق كلي للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب مركب الملك خوفو

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

فيديوجراف.. ظهرت مع الفنانين.. من هي عزيزة السيد؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ