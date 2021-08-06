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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على سعيد الكعبي: ممكن أدفع فلوس عشان أعلق على مباراة الأهلي والزمالك

على سعيد الكعبى
على سعيد الكعبى

كشف المعلق الإماراتي على سعيد الكعبي، تفسير مقولته الشهيرة، " ينقصنى التعليق على مباراة بين الأهلى والزمالك".

واوضح على سعيد الكعبى خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر "ام بى سى مصر"، قائلا:" ال c v الخاص بالمعلق الرياضي يكون ناقص اذا لم يعلق على مباراة تجمع الأهلى والزمالك، حتى لو علق على مباريات كاس العالم، الاولمبياد، وكلاسيكو الأرض بين برشلونة والريال".

وتابع سعيد الكعبي قائلا:" ممكن أدفع من جيبى عشان أعلق على مباراة تجمع الأهلي و الزمالك".

وكان عبر المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي على مدى حب الشعب الإماراتي للشعب المصري، مؤكدا:" اللى عايز يبقى عربى معندوش خيار تاني غير إنه يحب مصر".
 

وأوضح الكعبي، قائلا:"إذا كان المصريون يحبونى فأنا أعشقهم، المصريين بالنسبة للإماراتيين هم القلب، والضهر، وانت ماشي جنب مصري تقدر تمشى فاتح صدرك".

وأضاف المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي، أن حكيم العرب الشيخ زايد وصّي أبناءه بحب مصر والوقوف فى صفها.

 

وعن حبه وتشجيعه لنادى الزمالك، قال:"أول مرة اتفرجت على الكرة المصرية كانت عام 1978، فى نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك اللى انتهى 2/4 لصالح الأهلى".

 

وأوضح الكعبي، قائلا:" بشجع نادى الزمالك بالرغم من هزيمته حينها، إلا أنه كان يقدم كرة قدم غاية فى الروعة".

ولفت  إلى أنه كان لاعب كرة قدم، معقبا:" ركزت في الجامعة والدراسة وتخرجت في كلية الإعلام".

 

وأشار على سعيد الكعبي، إلى أن أصدقاءه نصحوه بالتعليق على مباريات كرة القدم، معقبا: "يفضل أن يكون الحكم، المدرب، المعلق، لاعبي كرة قدم سابقين".

https://www.facebook.com/224906791296415/posts/1599780907142323/

سعيد الكعبي الزمالك الأهلى علي سعيد الكعبي المعلق على سعيد الكعبى

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