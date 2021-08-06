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رئيس التحرير
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رياضة

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

صدى البلد

 

دخل ضياء جودة نجم منتخب للمصارعة في نوبة بكاء أثناء مباراته أمام المصارع الصيني في مباراة دور الترضية في منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

 

وانهار ضياء جودة من البكاء قبل نهاية المباراة بـ نصف دقيقة حيث ترك اللعب لثواني ثم عاد للمباراة ولكنه انهار مرة أخرى وسط مواساة المصارع الصيني ودعمه لمواصلة اللعب وساعده على النهوض.

 

أولمبياد طوكيو .. ضياء الدين جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة
 

ودع ضياء جودة لاعب منتخب مصر للمصارعة منافسات دور الترضية في منافسات 125 كجم لدور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تقام فعالياتها حتى يوم 8 أغسطس الجاري.

وخسر ضياء جودة من الصيني زيهويل دينج  بنتيجة 7 -2 ليودع  منافسات المصارعة ويفشل في استغلال ثاني فرصه في حصد ميدالية أولمبية لمصر.

وكان جودة قد خسر أمام جينو بيترياشفيلي بطل جورجيا والمصنف الأول عالميا في منافسات المصارعة الحرة وزن 125 كجم في دور ال 16بعدم التكافؤ 11-0.

وكان محمد إبراهيم كيشو قد توج أمس بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة

المصارعة الحرة اولمبياد طوكيو طوكيو منتخب مصر ضياء جودة منتخب كرة اليد الألعاب الأولمبية

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