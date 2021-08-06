صحة أسوان تجرى الكشف الطبى المجاني لـ1889 مواطنا بالمنشية والزنيقة

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني علي أهالي قرية المنشية بحري بمركز كوم أمبو ، وقرية الزنيقة بمركز إدفو؛ حيث استمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية.

وقد تم إجراء الكشف الطبي على ( 1889) مواطن ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.

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وتم عقد ندوات توعية للأهالي ، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية ، فيما تم تنفيذ أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة باهسوان ، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

هذا وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود ونشاط الأجهزة المعنية بالمحليات لإستكمال العمل بمنظومة التطوير والتجميل والنظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والداخلية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية ، بجانب تنفيذ أعمال الإزالة الفورية للإعلانات المخالفة والإشغالات والتعديات ، مع إنارة الشوارع لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد عادل شرشر بإزالة عدد ( ٨ ) حالات تعدى على أراضي الدولة بمساحة 1750 م2 خلف مجمع المدارس ، وأيضاً خلف عمارات الإسكان الاجتماعي ، وكذا خلف المول الثاني منها عدد (٤ ) حالات تعدي في المهد مع مصادرة الطوب الأبيض المستخدم في البناء ، كما تم إزالة حالة تعدى على أراضى الدولة في مهدها بمساحة 800 م2 بمنطقة نجع المحطة بنطاق حى جنوب حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتعدين ، علاوة على إزالة 18 إعلان غير مرخص .

وفى سياق متصل و تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان للتعامل السريع والمباشر مع أي شكاوى جماهيرية يتم إرسالها على واتس آب المحافظ شخصياً أو من خلال وسائل التواصل المختلفة فقد تم التنسيق بين الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للدفع بفرق الصيانة لحل مشكلة تدفق للصرف الصحى بالعمارة رقم 8 بالصداقة الجديدة ، فيما تم التعامل أيضاً مع شكوى أهالى منطقة الخطارة المتمثلة في تواجد مطبق للصرف الصحى بدون غطاء حماية أمام مركز الشباب ، وكذا تم تغير كابل إناره في منطقة جبل تقوق وتركيب كشافات ليد في نفس المنطقة بعد شكوى المواطنين .

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