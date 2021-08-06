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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. خبراء التعليم يكشفون توقعات التنسيق والدرجات هذا العام

طلاب ثانوية عامة
طلاب ثانوية عامة

انتهى  ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم وكثير من طلاب الثانوية العامة ينتظرون نتيجتهم في جو من القلق والتوتر.

 

من جانبه أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس أن الامتحانات انتهت بشكل هادئ دون أي معوقات، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة التعليم من حيث دخول التكنولوجيا إلى الطلاب.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلي أن الوزارة تخلصت من الحفظ والتلقين ولجأت إلى الفهم والإبداع من حيث تحويل الامتحانات إلي البابل شيت.

 

وأوضح شوقي  أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعمل على قياس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه، حيث إنه على الطالب أن يتأكد أنه فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان.
 
وكشف  الدكتور تامر شوقي أن نتائج  الطلاب لم تتساو بالعام الماضي مشيرا إلى أنها ستكون منخفضة مما يؤدي إلى تغيير التنسيق بالجامعات بشكل ملحوظ.
 

 

 

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وأشار إلى  أن النظام الجديد أسهل ويضمن عدم وضع أى أسئلة تحمل أى لبس فى الإجابة عليها منوها أنه يجب علي طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات إلى الماضي والتركيز في المستقبل القادم.
 
وأكد  أستاذ علم النفس التربوي أن خطوات حل الأسئلة الجديدة فى امتحانات المرحلة الثانوية،تعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع، وتحرير تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى، حيث تعتمد الأسئلة فى الامتحانات الجديدة على تشجيع الطالب على التفكير النقدى والتعليم العميق وربط المعلومات

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وفي ذات السياق قالت الدكتورة سامية، إن وزارة التربية والتعليم بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترات الماضية لتطوير منظومة التعليم.
 

 
وأشارت الدكتورة سامية إلى أن الامتحانات كانت تختلف تماما عن الأعوام الماضية مما أدي إلي حالة من التوتر والقلق بين الطلاب بالرغم من قيام الوزارة بامتحانات تجريبي للحد من هذا التوتر والقلق.
 
وأكدت أستاذ علم الاجتماع أن امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١ سارت بشكل أكثر من رائع متميز التوفيق للجميع منوهة أن الثانوية العامة ليست اخر مراحل التعليم.
 
وتابعت أنه في أثناء انتظار النتيجة، لا بد من  وجود بدائل جيدة للكلية المخطط لها  من قبل طلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى وضع هدف أو هدفين آخرين خلال انتظار نتائج امتحانات الثانوية العامة.
 

 
تنويع الأهداف
وقالت الدكتورة سامية خضر، إنه تم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبي؛ لذلك  يجب علي الطلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية من انتظار النتيجة التفكير في المستقبل ووضع هدفين وليس هدفا واحدا لاستقبال النتيجة علي اي وضع للتعامل مع النتيجة بشكل هادئ لأن التوتر والقلق لن يجديا نفعا قائلا "الثانوية العامة ليست اخر مراحل التعليم ".

دور الآباء
وأضافت أستاذة علم الاجتماع خلال تصريحاتها لصدى البلد، أن دور الآباء في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة ابنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع لكي ينجحوا في المرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية ونوهت أن كثيرا من النماذج المشرفة لم يحالفها الحظ للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بها ولكن مع الإصرار وتحديد هدف ثان تمكنوا بالعبور من هذه المرحلة وأصبحوا أشخاصا مؤثرين في المجتمع.
 
وأكدت الدكتورة سامية أن امتحانات الثانوية العامة انتهت بشكل هادئ، حيث وجهت  كلمات الشكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما قام به من مجهودات عظيمة تجاه طلاب الثانوية العامة للحفاظ عليهم من إجراءات احترازية مشددة وأيضا منظومة التعليم الجيدة.

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