يستغرق 10 ساعات .. طريق الفيوم يستعد لنقل مركب الملك خوفو.. شاهد

انطلقت منذ قليل، عملية نقل مركب خوفو الأولى، التي عثر عليها عام 1954، بالجهة الجنوبية لهرم خوفو، من داخل متحفها بمنطقة آثار الهرم.
وتكثف الاجهزة التنفيذية التابعة لمحافظة الجيزة ورجال الشرطة جهودهم لاستقبال العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك، لمكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير عبر طريق الفيوم الصحراوي.
وتستغرق عملية نقل مركب خوفو نحو 10 ساعات، حيث يبلغ طول مسار المركب من موقعه الحالى بجوار الهرم الأكبر وحتى المتحف الكبير 7 - 8 كيلو مترات.