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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. لحظة احتراق سيارة أعلى كوبرى 6 أكتوبر

احتراق السيارة
احتراق السيارة

حصل صدى البلد على عدد من الصور توثق اللحظات الأولى لاحتراق سيارة أعلى كوبري 6 أكتوبر، وتسببت فى شلل مرورى على الكوبري.

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وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب فى سيارة أعلى كوبري ٦ أكتوبر.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا باحتراق سيارة اعلي كوبري ٦ أكتوبر بعد نزلة حدائق القبة في اتجاه صلاح سالم والمنصة، مما تسبب في تعطل حركة المرور بالكوبري حتى منطقة المهندسين.

وتمكن قائد السيارة من الهرب من داخلها عقب تصاعد النيران من داخل الموتور .

وتم غلق الطريق لحين الانتهاء من عملية الاطفاء ، وجار رفع حطام السيارة من نهر الكوبرى .

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احتراق سيارة الحماية المدنية حريق كوبري ٦ أكتوبر حركة المرور

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