المغرب تستقبل مليون جرعة من سينوفارم

وصلت شحنة جديدة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد فيروس “كورونا”، اليوم الجمعة ، إلى المملكة المغربية لتعزيز المخزون الوطني من هذا المنتج الحيوي.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية التي أفادت بأن الشحنة الجديدة تضم مليون جرعة، قادمة من بكين على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية.

وتواصل المملكة بهذه الشحنة الجديدة تعزيز مخزون الحملة الوطنية للتلقيح، في سياق يتسم بإقبال عالمي كثيف على “لقاحات كورونا”.

وتكلفت شاحنات الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوجيه الجرعات الجديدة إلى مقر الوكالة المستقلة للتثليج بمدينة الدار البيضاء، في انتظار التوزيع على جهات المملكة.