محذرا من النهجان| حسام موافي: يفضل إجراء موجات صوتية على القلب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أفضل تصرف عند اكتشاف حالة ضيق التنفس بعد بذل مجهود صغير، هو التوجه إلى الطبيب فورًا، معلقًا: «إجري على الدكتور»

وتابع «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه أحيانًا قد لا يكون هناك مشكلة لكن غالبًا ما يعاني مريض ضيق التنفس من مشكلات في الرئة أو حساسية الصدر، أو مشاكل في القلب.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يفضل إجراء موجات صوتية على القلب قبل الذهاب إلى الطبيب لتوفير الوقت، محذرًا من أن النهجان عرض مهم جدًا، ويجب الانتباه له ومعالجته فورًا.

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن نصيحة من معلمه مستمر على تنفيذها حتى الوقت الحالي.

وأضاف أن معلمه الراحل الدكتور عبد المنعم حسب الله قال له سيكون لك قيمة عندما تغادر كلية الطب وهناك نحو 5 آلاف نموذج ناجح في مهنة الطب.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن معلمه أبلغه أن العلم عبارة عن جوهرة ثمينة للغاية.

وتابع موجهة الحديث إليه : أنت تمتلك العلم وإياك أن تُدفن به يجب أن توزع علمك على الجميع، موضحا أن محاضراته في كلية الطب استمرت على مدار 43 سنة.