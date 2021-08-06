شخص تبرع لزوجته.. طبيب بجامعة القاهرة يوصى أسرته بالتبرع بأعضائه عقب الوفاة

أوصى الدكتور عوض عباس رجب، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، بكلية الزراعة جامعة القاهرة بـ التبرع بأحد أعضائه فور وفاته.

وكشف الدكتور عوض عباس خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق سبب وصيته، قائلا: "إن زوجته تعرضت لخلل في الكلى، وطبيا كان لا يصلح أى من أسرتها بالتبرع لها و ربنا رزقنا بإنسان جميل وافق على التبرع لها".

وأكد الدكتور عوض عباس رجب، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ قائلا:" هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وصيتى عشان خاطر شعبنا الجميل".

وأوضح الدكتور عوض عباس رجب، أستاذ الكيمياء الحيوية المتفرغ، أن أسرته جميعها موافقة على وصيته.

ودعا طبيب جامعة القاهرة تلاميذه وأصدقائه بالتبرع باعضائهم عقب الوفاة.



