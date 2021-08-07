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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة بالنزهة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من باستخدام توك توك بمنطقة النزهة.

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وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن ضباط مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام توكتوك بمنطقة النزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بمركبة " توك توك" يستقلها شخصين قام أحدهما بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (شخصين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك" ملك وقيادة أحدهما والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تشكيل عصابى سرقة الهواتف رجال المباحث مباحث القاهرة

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