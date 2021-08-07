قرارات النيابة فى احتراق عدد من الأكشاك بموقف أحمد حلمي برمسيس

انتقل فريق من النيابة العامة بالأزبكية، لمعاينة موقع حريق عدد من الاكشاك بموقف أحمد حلمي برمسيس، للوقوف على اسباب اندلاعه.

وأمرت النيابة العامة بانتداب فريق من رجال المعمل الجنائى التابع لوزارة الداخلية، لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة للتوصل إلى الأسباب النهائية التى أدت الى اشتعال النيران فى الاكشاك.

واستمعت النيابة العامة لعدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الحريق الحقيقية وبداية اندلاعه.

وكانت قد أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة، بقيادة اللواء انتصار منصور، موقف أحمد حلمي برمسيس من كارثة محققة، بعد اشتعال النيران فى كشك وامتدت النيران لكشكين آخرين، دون إصابات.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا بنشوب حريق فى أكشاك بموقف أحمد حلمي بمنطقة رمسيس.

على الفور تم توجيه سيارتي إطفاء إلى مكان البلاغ وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد لباقي الأكشاك المجاورة، حيث إن الموقف ملىء بالأكشاك والباعة الجائلين.

وتبين من المعاينة، أن الأكشاك الثلاثة المحترقة، على مساحة ٢ متر للكشك الواحد، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.