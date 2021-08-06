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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف الدسوقي يحكي كواليس فيلم الإنس والنمس

شريف الدسوقي
شريف الدسوقي

أعرب الفنان شريف الدسوقي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن سعادته بنجاح فيلم الانس والنمس، مشيرًا إلى أنه كان مرشحًا لدور آخر في الفيلم لكن المخرج قرر أن يسند له دور والد هنيدي في الفيلم. 

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تفاصيل الانس والنمس 

أعلن الفنان محمود حافظ موعد طرح فيلمه الجديد الإنس والنمس الذي يشارك في بطولته مع محمد هنيدي ومنة شلبي وعدد كبير من نجوم الكوميديا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب محمود حافظ عبر حسابه بموقع فيسبوك:" إن شاء الله انتظروا فيلم الإنس والنمس 8/4 بجميع دور العرض.. إخراج الأستاذ شريف عرفة".

 

قررت الشركة المنتجة لفيلم الإنس والنمس طرحه فى دور العرض السينمائي خلال شهر أغسطس المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا وتأخر الانتهاء من تصوير مشاهده.

 

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

 

قصة فيلم الإنس والنمس 

تدور أحداث فيلم الإنس والنمس في إطار كوميدي لايت إذ يتعرض شاب فقير يعمل في وظيفة حكومية للعديد من  المشاكل وعقبات بسبب مهنة والده، وفي الوقت ذاته يتعلق بحب صديقته التي تحاول مساعدته في حل مشاكله.

 

يذكر أن فيلم الإنس والنمس الذي تشارك فيه صابرين يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل. 

 

شريف دسوقي في بروفات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"

وظهر الفنان شريف دسوقي في بروفات مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، مع الفنان الكبير يحيي الفخراني وهو جالس على كرسي متحرك.

 

وأعلن مجدي الهواري مخرج مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي " للنجم الكبير يحيى الفخراني والشريك المؤسس لمسرح كايرو شو المنتجة للعمل عن إجازة الرقابة علي المصنفات الفنية للعرض بعد مشاهدة المسرحية  كاملة في عرض خاص مساء الأحد الماضي حضره الدكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين الذي فاجأ الجميع بحضوره إلى  مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " ماركي" كايرو فيستفال سيتي.

شريف الدسوقي شريف الدسوقى الفنان شريف الدسوقي لانس والنمس محمد هنيدي

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