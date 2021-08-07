أخبار الفن| صلاح عبدالله يتحسن.. مها أحمد ومصطفى كامل يغادران المستشفى.. خطوبة ابن محمد فؤاد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها حالة صلاح عبدالله ومها أحمد ومصطفى كامل الصحية، خطوبة ابن محمد فؤاد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

طمأنت المذيعة دنيا صلاح عبدالله ، جمهور ومحبي والدها على حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية مؤخرًا ودخوله إحدى المستشفيات بالقاهرة.

قالت دنيا في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن والدها الفنان صلاح عبدالله حالته الصحية بدأت تتحسن، وينتظر أن يخرج من المستشفى اليوم الجمعة، بعد قليل من الآن.

نشر النجم شريف منير صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع ابنه «فؤاد» خلال إجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك في ظهور نادر للأخير.

أعلنت الفنانة ميساء مغربي، عن وفاة والدها اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت ميساء مغربي: "وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .. توفي الي رحمة الله تعالي والدي".

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس )، مقطع فيديو عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ظهر فيها خلال كواليس مسرحية شمسية وأربع كراسي ، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4.

وظهر أوس أوس في الفيديو مع مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي يظهر كضيف شرف في المسرحية، وهما يستقلان سيارة جولف كهربائية، بينما قام بيكا بالوقوف أمام السيارة، لكن أوس أوس قرر أن يسيرها فجأة لإيهامه بمحاولة صدمه.

طمأن الفنان مجدي كامل الجمهور والمحبين، على صحة زوجته، الفنانة مها أحمد؛ بعد دخولها للمستشفى، بسبب تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال مجدي كامل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن زوجته مها أحمد، كانت تعاني من وجود “رمل على الكلى” وسبب لها آلاما في ظهرها، ودخلت على أثرها المستشفى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حالة زوجته تحسنت حاليًا وخرجت من المستشفى.

غادر النجم مصطفى كامل وأسرته مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا، وحاليا يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بعد فترة صعبة من المعاناة وذلك بناء على طلب الأطباء .

ووجه مصطفى كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة وإلى الدكتورة الوزيرة هاله زايد والدكتور خالد مجاهد وطاقم مكتبها علي ما قدموه من جهد ومسانده واهتمام.

احتفل عبد الرحمن - نجل الفنان محمد فؤاد - بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.