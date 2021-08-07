عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| صلاح عبدالله يتحسن.. مها أحمد ومصطفى كامل يغادران المستشفى.. خطوبة ابن محمد فؤاد

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها حالة صلاح عبدالله ومها أحمد ومصطفى كامل الصحية، خطوبة ابن محمد فؤاد، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

راحة 3 أيام.. ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل وعكته الصحية

طمأنت المذيعة دنيا صلاح عبدالله ، جمهور ومحبي والدها على حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية مؤخرًا ودخوله إحدى المستشفيات بالقاهرة.

قالت دنيا في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن والدها الفنان صلاح عبدالله حالته الصحية بدأت تتحسن، وينتظر أن يخرج من المستشفى اليوم الجمعة، بعد قليل من الآن. 

 

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

نشر النجم شريف منير صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها مع ابنه «فؤاد» خلال إجازتهم الصيفية في الساحل الشمالي، وذلك في ظهور نادر للأخير.

 

وفاة والد الفنانة ميساء مغربي

أعلنت الفنانة ميساء مغربي، عن وفاة والدها اليوم الجمعة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت ميساء مغربي: "وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .. توفي الي رحمة الله تعالي والدي".

 

مقلب بـ مسرحية شمسية وأربع كراسي.. أوس أوس يثير ذعر حمو بيكا

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس )، مقطع فيديو عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ظهر فيها خلال كواليس مسرحية شمسية وأربع كراسي ، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4.

وظهر أوس أوس في الفيديو مع مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي يظهر كضيف شرف في المسرحية، وهما يستقلان سيارة جولف كهربائية، بينما قام بيكا بالوقوف أمام السيارة، لكن أوس أوس قرر أن يسيرها فجأة لإيهامه بمحاولة صدمه. 

 

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

طمأن الفنان مجدي كامل الجمهور والمحبين، على صحة زوجته، الفنانة مها أحمد؛ بعد دخولها للمستشفى، بسبب تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال مجدي كامل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن زوجته مها أحمد، كانت تعاني من وجود “رمل على الكلى” وسبب لها آلاما في ظهرها، ودخلت على أثرها المستشفى خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حالة زوجته تحسنت حاليًا وخرجت من المستشفى. 

 

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

غادر النجم مصطفى كامل وأسرته مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا، وحاليا يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بعد فترة صعبة من المعاناة وذلك بناء على طلب الأطباء .

ووجه مصطفى كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة وإلى الدكتورة الوزيرة هاله زايد والدكتور خالد مجاهد وطاقم مكتبها علي ما قدموه من جهد ومسانده واهتمام.

 

نجل محمد فؤاد يحتفل بخطبته في الساحل الشمالي

احتفل عبد الرحمن - نجل الفنان محمد فؤاد - بحفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، في الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والأهل والأصدقاء.

 

صلاح عبدالله صلاح عبدالله مها أحمد مصطفى كامل محمد فؤاد المستشفى شريف منير حمو بيكا أوس أوس مجدى كامل كورونا محمد فؤا

موضوعات متعلقة

هل الزمالك السبب.. نبيل الحلفاوي يكشف موعد خروج صلاح عبدالله من المستشفى

كشفت عن البطل الحقيقي.. ليلى علوي تحكي تفاصيل الـ 200 جنيه

نجل محمد فؤاد يحتفل بخطبته في الساحل الشمالي

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

مقلب بـ مسرحية شمسية وأربع كراسي.. أوس أوس يثير ذعر حمو بيكا

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

راحة 3 أيام.. ابنة صلاح عبدالله تكشف تفاصيل وعكته الصحية

ترشيحاتنا

نشرة أخبار الجيزة| نقل مركب خوفو في موكب ملكي.. وغلق 4 محال تجارية.. حملات مكثفة على المقاهي

عملية نقل مركب خوفو استغرقت 10 ساعات وسيتم عرضها خارج المتحف المصري الكبير

بعد رحيله.. 5 لحظات لا تنسى لـ ميسي مع برشلونة

حظك اليوم السبت 7_8 _2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

نشرة المنوعات.. قطيع أسود يهاجم مجموعة من الأطفال.. كورونا يسجل 200 مليون إصابة حول العالم.. وريهانا تصبح أغنى فنانات العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

ظهور نادر.. شريف منير مع ابنه الوحيد فؤاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ