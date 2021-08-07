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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كرات الكفتة بالزبادي بمذاق لا يقاوم

كفتة
كفتة

قدمت الشيف نورهان ميشيل، مقدمة برنامج «سفرة دايمة» المذاع على قناة صدى البلد، طريقة عمل كرات الكفتة بصوص الزبادي.

المكونات


كيلو لحم مفروم – معلقة صغيرة جوز الطيب – 2 معلقة صغيرة ثوم مفروم – بصل مفروم – بقدونس مفروم – بهارات كفتة – صلصة – دقيق

صوص الزبادي 


2 كوب زبادي – 1/4 كوب لبن رايب – عصير ليمونة – 2 ملعقة كبيرة ثوم بودر – نعناع فريش + ملح وفلفل.
 

للتزيين


خبز لبناني محمر – رمان فريش – بقدونس فريش

طريقة التحضير


وضع جوز الطيب والثوم المفروم والبصل المفروم والبقدونس وبهارات الكفتة والصلصة ورشة ملح خفيفة، على اللحم المفروم وخلطها جيدًا، وبعدها يتم عملها على شكل كرات ورش الدقيق على كل كرة وتركها تهدئ لمدة نصف ساعة في الثلاجة، وبعدها يتم تسويتها على الطاسة مع وضع قليل من الزيت.
 

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فوائد الزبادي 
 

إليك  فوائد صحية لتناول الزبادي  وفقا لموقع pharmeasy.in
 

يحسن الهضم

تناول الزبادي كل يوم يحافظ على انتظام حركات الأمعاء ويقتل البكتيريا الضارة في الأمعاء ويجعل جهازك الهضمي أكثر صحة.

 

كما وجد أن الزبادي فعال في عدم تحمل اللاكتوز والإمساك.

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تقوية المناعة الطبيعية:

الاستهلاك المنتظم للزبادي يعزز جهاز المناعة لدينا ويحمي الجسم من مجموعة متنوعة من الالتهابات.

 

ويحارب الزبادي بشكل فعال، التهابات الجهاز الهضمي، ومشاكل الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد والإنفلونزا وحتى السرطان.

 

كما يعمل المغنيسيوم والسيلينيوم والزنك في الزبادي على تحسين المناعة.

 

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للسرطان، ومن المعروف أنه يحمي الجسم من سرطان القولون والمثانة والثدي.

 

ينظم مستويات السكر في الدم:

يساعد الاستهلاك المنتظم للزبادي منزلي الصنع غير المحلى على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو جيد جدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

 

جيد للعظام:

يعتبر الزبادي مصدرًا غنيًا للكالسيوم، مما يجعله مثاليًا لتحسين صحة العظام.

 

ويحافظ الاستهلاك المنتظم للزبادي على كتلة العظام وقوتها، وبالتالي يقلل من مخاطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

 

يقلل من الالتهابات:

الاستهلاك اليومي للزبادي يقلل من الالتهابات في الجسم، والالتهاب مسئول عن معظم أمراض المناعة الذاتية والسكري والسرطان والتهاب المفاصل

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