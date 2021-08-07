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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من العمليات للمنزل.. تعرف على القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم من المستشفى بعد فترة أقامتها فى أحدى المستشفيات نتيجة وعكة صحية تعرضت لها .

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز مراحل تلك الوعكية الصحبة لـ ياسمين عبد العزيز :

 

1- تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز الى  تشنج القولون هو السبب الرئيسي في معاناتها الصحية التى تعرضت لها مؤخرا بعد خضوعها لجراحة . 

 

2- الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز كان أول من كشف تعرضها الى وعكة صحية ، حيث طلب الدعاء لها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك .

 

3-  دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الى العناية المركزة لبضعة أيام لتنتقل بعدها الى غرفة عادية . 

 

4- وجه امين ن عام نقابة الأطباء، التحية إلى الفريق الطبي المسئول عن حالة ياسمين عبد العزيز ، مؤكداً ان ما حدث لها ليس خطأ طبي ولكنه مضاعفات طبية نتيجة إجراء عملية جراحية.

 

5- كان المفترض أن تخرج ياسمين عبد العزيز الأسبوع الماضى من المستشفي؛ ولكنها فضلت البقاء بإرادتها لأيام أخرى.

 

6- تردد بعد الاقاويل حول سفر ياسمين عبد العزيز الى الخارج لأستكمال العلاج ، الا ان هذا الأمر غير صحيح .

 

7- أكد النجم أحمد العوضي، أن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز غادرت المستشفي ليلة أمس  لتعود إلى منزلها وذلك بعد فترة قضتها في المستشفي بسبب إجرائها عملية جراحية. 

 

 

 

 

ياسمين عبد العزيز حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى الفنان احمد العوضي أعراض تشنجات القولون

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