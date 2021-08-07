من العمليات للمنزل.. تعرف على القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز الصحية

خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم من المستشفى بعد فترة أقامتها فى أحدى المستشفيات نتيجة وعكة صحية تعرضت لها .

وفى السطور التالية نرصد أبرز مراحل تلك الوعكية الصحبة لـ ياسمين عبد العزيز :

1- تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز الى تشنج القولون هو السبب الرئيسي في معاناتها الصحية التى تعرضت لها مؤخرا بعد خضوعها لجراحة .

2- الفنان أحمد العوضى زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز كان أول من كشف تعرضها الى وعكة صحية ، حيث طلب الدعاء لها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك .

3- دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز الى العناية المركزة لبضعة أيام لتنتقل بعدها الى غرفة عادية .

4- وجه امين ن عام نقابة الأطباء، التحية إلى الفريق الطبي المسئول عن حالة ياسمين عبد العزيز ، مؤكداً ان ما حدث لها ليس خطأ طبي ولكنه مضاعفات طبية نتيجة إجراء عملية جراحية.

5- كان المفترض أن تخرج ياسمين عبد العزيز الأسبوع الماضى من المستشفي؛ ولكنها فضلت البقاء بإرادتها لأيام أخرى.

6- تردد بعد الاقاويل حول سفر ياسمين عبد العزيز الى الخارج لأستكمال العلاج ، الا ان هذا الأمر غير صحيح .

7- أكد النجم أحمد العوضي، أن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز غادرت المستشفي ليلة أمس لتعود إلى منزلها وذلك بعد فترة قضتها في المستشفي بسبب إجرائها عملية جراحية.