عمرو يوسف يوجه رسالة لحماقي.. والأخير يرد عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد حماقي فيديو عبر قصته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث قام الفنان عمرو يوسف بمباركة للفنان محمد حماقي على أغنيته الجديدة عبر قصته، ورد عليه محمد حماقي بالشكر.

يذكر أن قدمت الإعلامية لميس سلامة، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

واستعرضت الإعلامية لميس سلامة ، جزءا من أغنية الفنان محمد حماقي “زيها مين”، والتي حصلت على 3 مليون مشاهدة بعد عرضها بساعات قليلة، للتصدر تريند اليوتيوب.



وقالت “سلامة”:" أغنية حلوة أوي لـ حماقي والناس مستمتعة بيها وبنسمعها في كل حته".



وطرح الفنان محمد حماقي، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “زيها مين” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”، وقد حققت الاغنية نجاح كبير جدا حيث كسرت حاجز المليون مشاهدة كما تصدرت التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها.

أغنية “زيها مين” من البوم محمد حماقي الجديد “يا فاتني”، وهي من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: تميم.

تقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي اى مكان وتنوره .. والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا .. دى جمالها معدى واللى يشوفه بيقدره .. والله ما تلاقوا زيها ..زيها مين بتهزروا”.

"تؤمر تتأمر ماهى دى اللى عليها منمر ..طبعا حقها تدلع تتبغدد قوى تتمنع ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية .. ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها ونتسلطن ..قصاد الغمزه احنا تلامذه قصاد المشية احنا الحاشية ..ودى السلطانة وتتسلطن نغنى معاها".

ويضم الألبوم الجديد لمحمد حماقي 12 أغنية، أبرزها يا نسيم حبيبي نسم التي تم الإعلان عن اسمها مؤخرًا، ويتعاون حماقي خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم توما، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وغيرهم.

يذكر أن النجم محمد حماقي قدم ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم، حيث أثنى حماقي على كل التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل.

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.



