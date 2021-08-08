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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|‎موانئ أبوظبي تحدّث شبكة الغاز

موانئ أبوظبي
موانئ أبوظبي

أطلقت موانئ أبوظبي مشروع تحديث شبكة الغاز في أرجاء المناطق التابعة للشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية "زونزكورب" التابعة لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، وأحد أكبر مطوري المناطق الصناعية والاقتصادية في دولة الإمارات.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية " وام" إن إطلاق هذا المشروع الكبير يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان تزويد المتعاملين بإمدادات الغاز دون انقطاع ووفق أعلى درجات السلامة والأمان.

ومن المقرّر تحديث النظام في شبكة توزيع الغاز على مدى الأشهر القادمة، وذلك ضمن خطة تطوير شاملة ومستمرة للمنطقة تهدف إلى الحدّ من المخاطر من خلال حماية مرافق متعاملي "زونزكورب" الذين يزيد عددهم على 700 شركة صناعية عاملة في مدينة أبوظبي الصناعية /أيكاد/، وضمان التدفق المستمر للغاز إلى هذه الشركات.

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ومن المتوقع أن يحصل المتعاملون عند الانتهاء من أعمال المشروع على إمدادات الغاز عبر شبكة متطورة تعتمد في عملها على البيانات، وعلى أنظمة تزودهم بتفاصيل الاستهلاك وتحليلاته، ويضمن هذا التحديث كفاءة أعلى في استخدام الطاقة بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية المتبعة في مجالات السلامة والصيانة.

وأشار عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي إلى أن تحديث شبكة الغاز يأتي ضمن خطة تطوير واسعة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية على امتداد المناطق التابعة لنا وفق أعلى المعايير.

وأضاف: "نحرص على التعاون مع مقدمي الخدمة المتميزين بهدف طمأنة متعاملينا في ما يتعلق بالتدفق المستمر والخالي من المخاطر لإمدادات الغاز. وبالإضافة إلى حماية شبكة الغاز وتحسين مستويات موثوقيتها، فإن هذا المشروع يسهم في تحديث أنظمتنا باستخدام أفضل التقنيات المعتمدة على البيانات في العالم، ضماناً لاستمرارية الأعمال".

من جهته، قال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - "زونزكورب": "إن الإمدادات الثابتة والآمنة لمصادر الطاقة مثل الغاز الطبيعي تُعتبر من أهم ركائز أعمال شركة "زونزكورب" وحاجة أساسية يتعيّن علينا تلبيتها للمستثمرين من الشركات الصناعية التي تتخذ من مناطقنا الصناعية مقراً لها، ونحن مصمّمون على تطوير بنية تحتية تضمن القدرة على تلبية احتياجات قاعدتنا المتنوعة من الشركات والصناعات ضمن منظومة آمنة ومستدامة تتمتع بأفضل مستويات الكفاءة والتطور الرقمي".

وتُعد "زونزكورب"، التابعة لموانئ أبوظبي، مسؤولة عن تخطيط المناطق الاقتصادية المتكاملة وتطويرها وإدارتها في إمارة أبوظبي، ومن المقرر إتمام المشروع على عدة مراحل سيجري استكمالها بحلول نهاية عام 2022، باستخدام أحدث التقنيات والتدابير الرامية لمنع التسرّب، وحماية الشبكة، واكتشاف الحرائق عبر أنظمة لمكافحة الحرائق مزودة بأدوات رقابة وتحكّم متقدمة.
 

موانئ أبوظبي المناطق الاقتصادية اخبار الخليج اقتصاد الامارات المنطقة الحرة مال واعمال

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