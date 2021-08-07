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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجلات حائط وورش فنية وحكي بالوادى الجديد

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

نظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية لنادى أدب القصر بمناسبة ثورة 23 يوليو، وقدم بيت بيت ثقافة الراشدة ورشة حكى، وفى إطار ذكرى إفتتاح قناة السويس الجديدة نظم بيت ثقافة بولاق وبيت ثقافة ناصر الثورة ومكتبة الطفل والشباب ببغداد ورش رسم وتلوين عن قناة السويس.

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ثقافة الجيزة تحتفل بـ العام الهجري وتناقش قضايا الهجرة والسكان

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ثقافة جنوب سيناء تواصل الإحتفال بالعام الهجرى الجديد

 

أعد بيت ثقافة صنعاء مجلة حائط بعنوان "الربيع"، بينما نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة مجلة حائط بعنوان "الآثار السياحية بالوادى الجديد"، فيما  قدم بيت ثقافة الراشدة مجلة بعنوان."السلوكيات الحميدة والسيئة عند الأطفال"، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى بعنوان "العادات والتقاليد وتأثيرها على تنظيم الأسرة"، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيه للفن الشعبي، كما نظم  قصر ثقافة الخارجة ورشة إكسسوارات من الخرز، وورشة طباعة بالاسطمبات، وقدم  قصر ثقافة الطفل بالخارجة عرض سينما أطفال ومجموعة من أفلام الكارتون للأطفال، بجانب قراءة حرة ومناقشتها مع الأطفال.

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ثقافة الجيزة تحتفل بـ العام الهجري وتناقش قضايا الهجرة والسكان

ثقافة جنوب سيناء تواصل الإحتفال بالعام الهجرى الجديد

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