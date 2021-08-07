مجلات حائط وورش فنية وحكي بالوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

نظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية لنادى أدب القصر بمناسبة ثورة 23 يوليو، وقدم بيت بيت ثقافة الراشدة ورشة حكى، وفى إطار ذكرى إفتتاح قناة السويس الجديدة نظم بيت ثقافة بولاق وبيت ثقافة ناصر الثورة ومكتبة الطفل والشباب ببغداد ورش رسم وتلوين عن قناة السويس.

أعد بيت ثقافة صنعاء مجلة حائط بعنوان "الربيع"، بينما نفذ بيت ثقافة ناصر الثورة مجلة حائط بعنوان "الآثار السياحية بالوادى الجديد"، فيما قدم بيت ثقافة الراشدة مجلة بعنوان."السلوكيات الحميدة والسيئة عند الأطفال"، بينما قدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى بعنوان "العادات والتقاليد وتأثيرها على تنظيم الأسرة"، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائيه للفن الشعبي، كما نظم قصر ثقافة الخارجة ورشة إكسسوارات من الخرز، وورشة طباعة بالاسطمبات، وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة عرض سينما أطفال ومجموعة من أفلام الكارتون للأطفال، بجانب قراءة حرة ومناقشتها مع الأطفال.